«Питтсбург» взял верх над «Баффало» в матче НХЛ

Источник материала: ОНТ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург» принимал «Баффало».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом – 5:2. Это поражение стало для «Баффало» 15 подряд, из них 13 клуб потерпел в основное время.

«Баффало» обновил антирекорд лиги со времени введения буллитных серий – а это последние 15 лет. Правда, с учётом поражений в овертаймах худшая серия у «Питтсбурга» – 18 матчей.

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