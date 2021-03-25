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«Питтсбург» взял верх над «Баффало» в матче НХЛ
Источник материала: ОНТ
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург» принимал «Баффало».
Встреча завершилась победой хозяев со счётом – 5:2. Это поражение стало для «Баффало» 15 подряд, из них 13 клуб потерпел в основное время.
«Баффало» обновил антирекорд лиги со времени введения буллитных серий – а это последние 15 лет. Правда, с учётом поражений в овертаймах худшая серия у «Питтсбурга» – 18 матчей.
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург» принимал «Баффало». Встреча завершилась победой хозяев со...
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