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Пожарные расчеты, массовая эвакуация, паника и страх. Что случилось в одном из общежитий Витебска?
Источник материала: ОНТ
Cпасателям поступил тревожный звонок. Более 10 расчётов экстренно отправятся на место происшествия. Горит 4-й этаж. Внутри - плотный дым и просьбы о помощи. 90 человек эвакуированы. 10 спасены при помощи специального оборудования. Пятеро из них – дети. Дальше задача – ликвидировать очаг возгорания.
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Во время ликвидации пожара, в одной из комнат была найдена женщина без сознания, женщину спустили вниз к медикам, однако спасти её не удалось, женщина погибла. Спасатели справятся с огнём. Пламя уничтожило мебель и имущество погибшей. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
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Cпасателям поступил тревожный звонок. Более 10 расчётов экстренно отправятся на место происшествия. Горит 4-й этаж. Внутри - плотный дым и просьбы о помощи. 90 человек...
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