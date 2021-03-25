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Пожарные расчеты, массовая эвакуация, паника и страх. Что случилось в одном из общежитий Витебска?

25.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожарные расчеты, массовая эвакуация, паника и страх. Что случилось в одном из общежитий Витебска?

Cпасателям поступил тревожный звонок. Более 10 расчётов экстренно отправятся на место происшествия. Горит 4-й этаж. Внутри - плотный дым и просьбы о помощи. 90 человек эвакуированы. 10 спасены при помощи специального оборудования. Пятеро из них – дети. Дальше задача – ликвидировать очаг возгорания.

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Во время ликвидации пожара, в одной из комнат была найдена женщина без сознания, женщину спустили вниз к медикам, однако спасти её не удалось, женщина погибла. Спасатели справятся с огнём. Пламя уничтожило мебель и имущество погибшей. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. 

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Теги: Новости
 
 
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Cпасателям поступил тревожный звонок. Более 10 расчётов экстренно отправятся на место происшествия. Горит 4-й этаж. Внутри - плотный дым и просьбы о помощи. 90 человек...
 
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