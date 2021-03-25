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В очереди на белорусско-литовской границе собралось около 2 тысяч фур
Источник материала: ОНТ
Вторые сутки очереди. Обстановка на белорусско-литовской границе в пункте «Каменный Лог» – без улучшений.
В «Каменном Логе» на белорусско-литовской границе – сохраняются очереди. Из-за программного сбоя с литовской стороны таможенникам соседней страны приходится оформлять машины вручную.
В связи с этим и наши специалисты не могут пропустить все стоящие в пункте пропуска большегрузы. В режиме ожидания – приблизительно две тысячи фур, и машины продолжают прибывать. За двое суток таможенный контроль прошли около полутора тысяч грузовиков, а это вдвое меньше пропускной способности.
На данный момент среднее время ожидания въезда на литовскую территорию для большегрузов составляет около восьми часов. Задержек легковых автомобилей нет.
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Вторые сутки очереди. Обстановка на белорусско-литовской границе в пункте «Каменный Лог» – без улучшений. В «Каменном Логе» на белорусско-литовской границе –...
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