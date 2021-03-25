В очереди на белорусско-литовской границе собралось около 2 тысяч фур

Источник материала: ОНТ

Вторые сутки очереди. Обстановка на белорусско-литовской границе в пункте «Каменный Лог» – без улучшений.

В «Каменном Логе» на белорусско-литовской границе – сохраняются очереди. Из-за программного сбоя с литовской стороны таможенникам соседней страны приходится оформлять машины вручную.

В связи с этим и наши специалисты не могут пропустить все стоящие в пункте пропуска большегрузы. В режиме ожидания – приблизительно две тысячи фур, и машины продолжают прибывать. За двое суток таможенный контроль прошли около полутора тысяч грузовиков, а это вдвое меньше пропускной способности.

Андрей Большаков, заместитель председателя Государственного таможенного комитета: «Согласно имеющейся информации, в течение текущих суток сбой устранён не будет. В связи с чем таможенными и пограничными службами обоих государств согласовано ускоренное прохождение границы в первую очередь порожних транспортных средств, находящихся в пункте пропуска. Кроме того, по инициативе Государственного таможенного комитета Министерством иностранных дел Республики Беларусь направлена нота литовской стороне для рассмотрения возможности открытия международного пункта пропуска визы для оформления порожних грузовых автомобилей».

На данный момент среднее время ожидания въезда на литовскую территорию для большегрузов составляет около восьми часов. Задержек легковых автомобилей нет.

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