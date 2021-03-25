Акция всенародной памяти в местах сожжённых в годы войны деревень продолжается

Источник материала: ОНТ

Будущие поколения должны помнить! По всей стране продолжается Акция всенародной памяти в местах сожжённых в годы войны деревень. На территории мемориального комплекса «Тростенец» сегодня звучала молитва.

По количеству жертв фашизма концлагерь Тростенец – четвёртый после Освенцима, Майданека и Треблинки. По официальным данным, здесь зверски замучены, расстреляны и сожжены более 206 тысяч человек. Шесть лет назад на этом месте открыли 10-метровый монумент «Врата памяти». Сегодня к нему легли цветы.

Павел Горбатюк, активист БРСМ Минского государственного лингвистического университета: «Не первый раз принимаю участие, с каждым разом труднее осознать. Уверен, что многие студенты будут только рады постоянно принимать участие, делать всё возможное, чтобы наши дети и правнуки смогли узнать об этом. И насколько благодарны людям, которые погибли за нас, за наше мирное небо над головой».

Анжелика Решенок, секретарь БРСМ Военной академии Республики Беларусь: «Даже не только мы с ребятами, но и наши члены семьи друзья всегда с большой любовью приходят на такие места помогать, потому что это очень важно: помнить, чтить историю, потому что, если мы ее забудем, то с нами может произойти то же самое. Мы не должны это допустить. Мы должны читать много. Смотреть специальные документальные фильмы, посещать такие места, приводить своих детей, друзей».

Чтобы молодежь как можно больше узнала об этом месте и трагических событиях, в мемориальном комплексе появится информационный центр. Сегодня здесь наводили порядок, облагораживали территорию. В центре создадут электронный архив и книгу памяти жертв Тростенца. Планируется запустить поисковый проект по восстановлению всех имен погибших.



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