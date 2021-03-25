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Акция всенародной памяти в местах сожжённых в годы войны деревень продолжается
Источник материала: ОНТ
Будущие поколения должны помнить! По всей стране продолжается Акция всенародной памяти в местах сожжённых в годы войны деревень. На территории мемориального комплекса «Тростенец» сегодня звучала молитва.
По количеству жертв фашизма концлагерь Тростенец – четвёртый после Освенцима, Майданека и Треблинки. По официальным данным, здесь зверски замучены, расстреляны и сожжены более 206 тысяч человек. Шесть лет назад на этом месте открыли 10-метровый монумент «Врата памяти». Сегодня к нему легли цветы.
Чтобы молодежь как можно больше узнала об этом месте и трагических событиях, в мемориальном комплексе появится информационный центр. Сегодня здесь наводили порядок, облагораживали территорию. В центре создадут электронный архив и книгу памяти жертв Тростенца. Планируется запустить поисковый проект по восстановлению всех имен погибших.
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Будущие поколения должны помнить! По всей стране продолжается Акция всенародной памяти в местах сожжённых в годы войны деревень. На территории мемориального...
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