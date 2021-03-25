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В Минске стартовал первый Белорусский молодёжный парламентский форум

25.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске стартовал первый Белорусский молодёжный парламентский форум

Он собрал более 100 участников. Это не только юные парламентарии, но и молодёжь со всей страны.

Первая точка в насыщенной программе – монумент Победы. К нему делегаты возложили цветы, почтив память погибших в Великой Отечественной войне.

Форум продлится два дня. Молодые делегаты встретятся с председателем Совета Республики, побывают во Дворце Независимости, а также поучаствуют в мастер-классах и тренингах.

Сегодня участникам рассказывают, каким должен быть современный лидер и как произвести впечатление на публику.

В рамках форума также пройдёт финал национального конкурса «Команда будущего». Молодёжные лидеры представляют более ста проектов по самоуправлению, образованию и инклюзии.  

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Он собрал более 100 участников. Это не только юные парламентарии, но и молодёжь со всей страны. Первая точка в насыщенной программе – монумент Победы. К нему делегаты...
 
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