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В Минске стартовал первый Белорусский молодёжный парламентский форум
Источник материала: ОНТ
Он собрал более 100 участников. Это не только юные парламентарии, но и молодёжь со всей страны.
Первая точка в насыщенной программе – монумент Победы. К нему делегаты возложили цветы, почтив память погибших в Великой Отечественной войне.
Форум продлится два дня. Молодые делегаты встретятся с председателем Совета Республики, побывают во Дворце Независимости, а также поучаствуют в мастер-классах и тренингах.
Сегодня участникам рассказывают, каким должен быть современный лидер и как произвести впечатление на публику.
В рамках форума также пройдёт финал национального конкурса «Команда будущего». Молодёжные лидеры представляют более ста проектов по самоуправлению, образованию и инклюзии.
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Он собрал более 100 участников. Это не только юные парламентарии, но и молодёжь со всей страны. Первая точка в насыщенной программе – монумент Победы. К нему делегаты...
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