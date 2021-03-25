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Учебные сборы по маскировке прошли под Борисовом: чем могут удивить белорусские военные партнеров и потенциальных противников?

25.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Учебные сборы по маскировке прошли под Борисовом: чем могут удивить белорусские военные партнеров и потенциальных противников?

На полигоне под Борисовом с командирами воинских частей и соединений прошёл учебно-методический сбор по маскировке. В ходе двухдневного форума они изучали особенности укрытия войск и объектов. На занятия отправились наши коллеги из телекомпании «ВоенТВ».


На заснеженной поляне – белая глыба огромного размера, которая сливается с ландшафтом леса. Разглядеть её практически невозможно. Через несколько минут прямо на глазах неподвижный объект «оживает». Это значит, работа маскировщиков выполнена идеально.

Виталий Бычиков, старший офицер отдела управления РВиА ГШ: «Мероприятия маскировки артиллерийской батареи заключаются в ослаблении демаскирующих признаков артиллерийской батареи, вооружения и военной техники, придания им маскирующих форм, а также естественного для них вида». 

Каждому образцу техники присущ свой ряд демаскирующих признаков – характерные контуры машин, вил применяемой связи, шум агрегатов питания. Эти же признаки используют, чтобы ввести противника в заблуждение и показать – на позиции находится реальный объект. 

Павел Муравейко, заместитель начальника Генерального штаба: «Не все элементы, которые были показаны, могут быть приемлемы абсолютно для всех. Но каждое должностное лицо выбрало для себя то, что может быть использовано в его воинской части. В рамках сбора продемонстрированы новые современные средства скрытия и защиты, элементы объективного контроля о создании маскировочных мероприятий, современные системы поиска подразделений».

Технику имитируют надувные или металлические макеты, размеры которых соответствуют габаритам реальных танков и самолётов. В таких болванках имеются датчики, выполняющие роль штатных приборов. Контроль за маскировкой с воздуха осуществляют беспилотные летательные аппараты. 

Александр Бричиков, старший офицер оперативного управления ЗОК: «Беспилотник в первую очередь предназначен для ведения разведки и корректирования огня артиллерии. Одна из задач, дополнительно которую может осуществлять, – это контроль выполнения мероприятий тактической маскировки. На беспилотник можно навешивать целевые нагрузки: видеокамеры, фотокамеры, камеры в инфракрасном диапазоне». 

Маскировка – дело творческое, где всегда есть место импровизации. Заранее избрать ее тактику невозможно. Поэтому командиры учатся вырабатывать решение, отвечающее особенностям момента, чтобы фраза «глазам своим не верю» – не была лишь фигурой речи. 

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На полигоне под Борисовом с командирами воинских частей и соединений прошёл учебно-методический сбор по маскировке. В ходе двухдневного форума они изучали...
 
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