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Учебные сборы по маскировке прошли под Борисовом: чем могут удивить белорусские военные партнеров и потенциальных противников?
Источник материала: ОНТ
На полигоне под Борисовом с командирами воинских частей и соединений прошёл учебно-методический сбор по маскировке. В ходе двухдневного форума они изучали особенности укрытия войск и объектов. На занятия отправились наши коллеги из телекомпании «ВоенТВ».
На заснеженной поляне – белая глыба огромного размера, которая сливается с ландшафтом леса. Разглядеть её практически невозможно. Через несколько минут прямо на глазах неподвижный объект «оживает». Это значит, работа маскировщиков выполнена идеально.
Каждому образцу техники присущ свой ряд демаскирующих признаков – характерные контуры машин, вил применяемой связи, шум агрегатов питания. Эти же признаки используют, чтобы ввести противника в заблуждение и показать – на позиции находится реальный объект.
Технику имитируют надувные или металлические макеты, размеры которых соответствуют габаритам реальных танков и самолётов. В таких болванках имеются датчики, выполняющие роль штатных приборов. Контроль за маскировкой с воздуха осуществляют беспилотные летательные аппараты.
Маскировка – дело творческое, где всегда есть место импровизации. Заранее избрать ее тактику невозможно. Поэтому командиры учатся вырабатывать решение, отвечающее особенностям момента, чтобы фраза «глазам своим не верю» – не была лишь фигурой речи.
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Учебные сборы по маскировке прошли под Борисовом: чем могут удивить белорусские военные партнеров и потенциальных противников?
На полигоне под Борисовом с командирами воинских частей и соединений прошёл учебно-методический сбор по маскировке. В ходе двухдневного форума они изучали...
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