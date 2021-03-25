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ТОП-5 самых ужасных жен по знаку зодиака

25.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ТОП-5 самых ужасных жен по знаку зодиака

Многие женщины перед тем, как начать строить отношения с мужчиной, узнают, какой у него знак зодиака, совместимы ли они по звездам и какие сюрпризы можно от него ожидать. Пора бы заняться этим и мужскому полу, ведь милые, на первый взгляд, женщины могут скрывать разные скелеты в шкафу. Читайте статью до конца, чтобы узнать, какие женские знаки зодиака не созданы для серьезных отношений.


1. Скорпион

Женщины-Скорпионы – чемпионки по втаптыванию мужчин в грязь. Кроме того, они профессиональные лгуньи. Они могут превратить добрачный период отношений с приглянувшимся мужчиной просто в сказку. Могут очаровать настолько, что не будет никаких сомнений в дальнейшей «долгой и счастливой» жизни. Но как только сыграл свадебный марш, пара обменялась кольцами, начинается самое... А тут уж для кого как. Для нее – самое интересное, для мужчины, может быть, – самое страшное.


Фото: global-ryazan.ru

В семейной жизни женщины-Скорпионы – сущие тираны. Они авторитарны, безжалостны, для них всегда значимо только их мнение, вкусы и взгляды на жизнь. Девиз Скорпионов: «Или вы делаете все так, как хочу я, или катитесь!» У женщин, рожденных под этим знаком, свое понятие о справедливости и равноправии. Такая женщина согласится что-то считать справедливым, только если во главе угла ее интерес. И это, увы, неисправимо.   


 2. Лев

Представьте себе такой диалог:

– Любимая, чего ты хочешь?

– Догадайся! 

– Любимая, может быть, ты просто мне скажешь, а я для тебя это сделаю? 

– Догадайся! Если ты меня любишь, то обязательно догадаешься!

Для мужчин, выбравших в супруги женщину, рожденную под зодиакальным знаком Льва, такие разговоры станут обыденностью.


Фото: 1zoom.ru

Женщины-Львицы зачастую красивы, эффектны, не глупы и обаятельны. Но обратная сторона их страшна, а именно постоянное требование от партнера стопроцентного обожания и угадывания своих желаний не просто с полуслова, а даже до того момента, как это желание возникло у женщины в голове. Отсутствие у мужчины хотя бы малейших телепатических способностей или дара психолога будет для последнего источником очень серьезных проблем. Львица обожает, чтоб ее радовали и удивляли. У мужа что-то не клеится в делах? Депрессия? А это не ее проблемы! Она – богиня, объект обожаний, и независимо от других факторов ее жизнь должна быть если не вечным праздником, то хотя бы с приятными «изюминками». И обеспечивать это зачастую ох как непросто.

 

3. Рак

Окружающие довольно часто завидуют мужчине, у которого начались отношения с женщиной, родившейся под зодиакальным знаком Рака. Она полностью фокусируется на объекте своего обожания, подстраивает под него свою жизнь, очень быстро практически полностью растворяется в нем. И мужчине это нравится. Но такое навязчивое поведение, как правило, нравится до поры до времени.


Фото: samara-history.ru

Исключение – патологически ведомые мужчины со скрытым (а, возможно, и не особенно скрытым) эдиповым комплексом. Для такого мужчины супруга-Рак, которая неминуемо станет женой-матерью, – просто подарок. Конечно же, он будет безмерно ее обожать. 

Однако для мужчины, ценящего приватность и личное пространство, супруга-Рак – это просто сущий ад, поскольку гиперопека начисто лишает мужчину даже клочка личного пространства. Малейший намек на это оценивается женщиной как оскорбление, а то и признак неверности. А закатывать феерические сцены ревности Раки еще те мастерицы.

 

4. Телец

Женщины, родившиеся под знаком Тельца, трудолюбивы, готовы создать для семьи воистину рай. Они – превосходные собеседники. В большинстве своем такие женщины обладают гуманитарным складом ума. Однако семейная жизнь с женщиной-Тельцом – еще то испытание.


Фото: vplate.ru

Есть у женщин, родившихся под знаком Тельца, одно качество, которое поначалу может показаться очень положительным и нужным, но потом приходит понимание, что именно это качество делает женщин-Тельцов просто невыносимыми. Это патологический перфекционизм представительниц этого зодиакального знака в сочетании с двойными стандартами. На начальном этапе отношений она может «крутить» с несколькими ухажерами, но от избранника требует стопроцентной верности. 

Во время супружеской жизни каждый намек на ее неидеальность – повод для смертельной обиды, а вот от супруга жена-Телец требует не просто идеальности, а полнейшей безукоризненности. Жить в таких условиях, конечно, не скучно, но такие «сказочные» условия подойдут разве что мазохистам.   

 

5. Близнецы

Женщины, родившиеся под знаком Близнецов, вроде бы замечательны во всех отношениях. Они зачастую и умны, и общительны. С характером тоже все в порядке: не скандальные, не истерички, не стремятся переделать мужчину под себя. В общем, с ними легко. Но у этой легкости есть и обратная сторона. 


Фото: autogear.ru

Все представительницы зодиакального знака Близнецы – люди с двойственной натурой, склонные к перепадам настроения и спонтанности. Если перепады настроения не особенно сильно влияют на «погоду» в доме, то спонтанность женщин, родившихся под сенью этого знака, – нечто едва выносимое. 

Супруг женщины-Близнеца должен еще до свадьбы приготовить себя к тому, что значительной части его планов не суждено исполниться. Не стоит надеяться ни на желаемые планы на вечер или долгожданный отпуск раз в год. И всё из-за того, что избраннице спонтанно захочется чего-то другого. И она, загоревшись новой идеей, вдруг сотворит просто чудеса, чтоб все было так, как хочет она. Вы готовы к таким сюрпризам с женой-Близнецом? Да? Удачи!

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Многие женщины перед тем, как начать строить отношения с мужчиной, узнают, какой у него знак зодиака, совместимы ли они по звездам и какие сюрпризы можно от него...
 
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