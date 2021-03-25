Собака разбудила друга, которому снился кошмар, и удивила всех

Источник материала: ОНТ

В Instagram опубликован ролик, в котором питбуль будит другого пса, пишет ridus.ru.

Питбуль понял, что его другу снится кошмар, и побежал его будить.

В Instagram видео набрало более одного миллиона просмотров.

Комментаторов восхитила и удивила забота пса: «Ничего себе! И как он понял?», «Я прям слышу, как он говорит: "Эй, эй"», «Неожиданно», – писали пользователи.

Фото: Pixabay.com

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