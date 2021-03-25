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Собака разбудила друга, которому снился кошмар, и удивила всех
Источник материала: ОНТ
В Instagram опубликован ролик, в котором питбуль будит другого пса,
Питбуль понял, что его другу снится кошмар, и побежал его будить.
В Instagram видео набрало более одного миллиона просмотров.
Комментаторов восхитила и удивила забота пса: «Ничего себе! И как он понял?», «Я прям слышу, как он говорит: "Эй, эй"», «Неожиданно», – писали пользователи.
Фото: Pixabay.com
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В Instagram опубликован ролик, в котором питбуль будит другого пса, пишет ridus.ru. Питбуль понял, что его другу снится кошмар, и побежал его будить. В Instagram видео набрало...
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