Призраки на фото: реальность или иллюзия? 7 снимков, которые заставят вас сомневаться

Источник материала: ОНТ

На вопрос о том, существуют ли привидения, нет однозначного ответа. Кто-то верит в то, что где-то есть потусторонний мир с таинственными обитателями, а кому-то проще объяснять загадочные явления научными аргументами. Давайте посмотрим известные снимки, на которых запечатлены странные фигуры. Специалисты пришли к выводу, что фотомонтаж на них не использовался, а негативы были исследованы на наличие подделки.

1. Снимок сделали сотрудники журнала Country Life в 1936 году у подножия лестницы в поместье Рейнхэм-холл в английском графстве Норфолк. Как пишет ВВС , фотограф капитан Юбер Прован и его помощник Индре Шира собирались делать фото лестницы. В это время Шира увидел парообразную форму, которая постепенно приняла женское очертание и спускалась к ним по лестнице. Через несколько секунд фотографы быстро сделали снимок, который был опубликован в журнале Country Life. Многие считали, что женская фигура – это Дороти Тауншенд. Известно, что она умерла в 1726 году и, как поговаривали, ее призрак нередко появлялся в поместье.



Фото из открытых источников2. Фото сделал житель дома престарелых. За несколько минут до этого момента, по словам свидетелей, было слышно, как открываются и закрываются двери, включаются и выключаются лампочки вызова. А еще известно, что снимок сделали через 15 мин. после того, как умер один из пациентов учреждения.



buzzfeed.com 3. Снимок, как говорят очевидцы, был сделан, в маленьком сельском городке. Там была полуразрушенная старая школа. Фотографировали на мобильный телефон. И, по словам свидетелей, в их городе никто на тот момент не знал про фотомонтаж.



buzzfeed.com 4. Фотограф запечатлел лестницу в 1966 году в Национальном музее в Гринвиче. Загадочная фигура, идущая вверх и держащаяся за перила обеими руками, обнаружилась на фото после проявки.

Фото из открытых источников

5. Мабель Чиннери в 1959 году сфотографировала своего супруга, который ждал ее в машине. Фигуру на заднем сидении обнаружили после проявки пленки. Это была мать Мабель. Ее могилу пара посещала в этот день.



Фото из открытых источников

6. Снимок сделан в Англии в 1995 году во время пожара в здании мэрии. На фото заметили фигуру девочки. Однако спасатели уверяли, что в здании детей не могло быть. Местные жители сразу же предположили, что это призрак Джэйн Чарм, которая когда-то жила здесь.



Фото из открытых источников

7. В 1924 году члены экипажа работали в грузовом отсеке нефтяного танкера, который направлялись к Панамскому каналу из Нью-Йорка. Произошел несчастный случай, и они погибли от отравления парами газа. Мужчин похоронили в море по традиции, а на следующий день в волнах справа по борту один из членов экипажа увидел их лица, которые появлялись на короткое время в воде, а затем исчезали.

Фото из открытых источников

Главное фото: Pixabay.com

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