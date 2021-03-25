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Насколько высок риск стать жертвой работорговцев и как этого избежать? Комментарий специалиста МВД

25.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Насколько высок риск стать жертвой работорговцев и как этого избежать? Комментарий специалиста МВД

Проблема работорговли только далёкой от современности. Да, рабство не достигает таких объёмов, как, например, 400 лет назад, но существуют и современные виды, многие из которых скрытые. В качестве примеров мирового преступного бизнеса можно отнести трудовое и сексуальное рабство, принудительный брак, подневольную работу в качестве домашней прислуги, торговлю органами, принудительное попрошайничество. А их годовой доход составляет, примерно, 150 миллиардов долларов. В современном рабстве, по скромным подсчётам, находятся более 40 миллионов человек. Беларусь, как и любая другая страна, тоже сталкивается с такой проблемой. 


Дмитрий Цаюн, заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси: «Актуальность борьбы с торговлей людьми для нашей страны, как и для всего мирового сообщества очевидна. И борьба с этим феноменом является приоритетным в деятельности белорусской милиции. Необходимо отметить, что эпидобстановка в нашей стране, оказала влияние на некоторое снижение выявляемых преступлений, предусмотренных Палермским протоколом. Однако в случае снятия ограничительных мер или ослабления мер прогнозируется выявление большего количества каналов вывоза наших граждан за рубеж для сексуальной эксплуатации, а также выявляемых преступлений организаций проституции внутри страны». 

Наша страна принимает достаточно усилий в борьбе с работорговлей. В 2012 году вступил в силу закон «О противодействии торговле людьми», в 2013 республика присоединилась к Конвенции Совета Европы. А на базе Академии милиции работает международный учебный центр, опыт которого используют зарубежные страны. Да и в последние годы мы активно работаем над улучшением координации действий по борьбе с торговлей людьми между государствами. 

Дмитрий Цаюн, заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси: «Беларусь с момента активной работы по борьбе с торговлей людьми, это с начала 2000 годов в лидерах по борьбе с торговлей людьми, это отмечает всё мировое сообщество, все эксперты, на всех мероприятиях, где мы участвуем, где совместные разработки с нашими коллегами ни проводим, все чётко отмечают, что белорусская милиция профессионалы по борьбе с торговлей людьми». 

Способы вербовки сегодня не сравнимы с теми, что использовались в девяностые, схемы обмана стали более изощрёнными. Сегодня трафикёры, это те, кто занимается контрабандой людей, стали грамотны, умело пользуются IT-сферой. Интернет полон сайтов-однодневок: работа за большие деньги, обучение в других странах, знакомства с состоятельными иностранцами. Правда, без деталей. Поэтому, мошенничество раскрывается только в стране назначения. 

Дмитрий Цаюн, заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси: «Необходимо отметить, что при общении наших граждан, в так называемых вербовочных беседах в сети интернет, нашим гражданам рассказывают, баснословные вещи, которые вынуждают где-то соглашаться на предлагаемую работ. И, конечно, в случаях предложений на устройство на работу, прежде всего не нужно верить блестящим каким-то обещаниям, прекрасным сказкам. Всё очевидно, лицо, которое занимается поиском, вербовкой граждан для выезда за рубеж, преследует только одну цель – личную наживу. И воспринимать такую цель, как средство для зарабатывания денег. Ни жизнь, ни судьба, ни дальнейшее будущее такого человека его абсолютно не волнует». 

Но кто оказывается в сетях работорговцев? Беженцы, люди за чертой бедности, мигранты? Это группа риска. Но никто не может быть полностью уверен в своей безопасности. По сведениям Международной организации по миграции, женщины в два раза чаще попадают в ловушку к трафикёрам. Реже жертвами становятся мужчины, использующиеся в трудовом рабстве.

Дмитрий Цаюн, заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси: «Чётко вырисовать субъективный портрет потенциальной жертвы к сожалению, невозможно, потому как действительно лица, которые попадают в сети трафикёров достаточно разнообразны. В плане образования, в плане социального статуса, материального положения. Могут попасть на уговоры, на убеждения, любые граждане, которые действительно где-то дали слабинку своим эмоциям, своим мыслям». 

Только в прошлом году ликвидированы девять каналов вывоза живого товара в разные страны мира, и установлено 108 жертв торговли людьми, из которых 34 – несовершеннолетние. 

Дмитрий Цаюн, заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси: «В прошлом году подразделением по противодействию торговлей людьми, в Республике выявлено 561 преступление, связанное с торговлей людьми, из них 71 преступление – это так называемые трафиковые преступления, связанные с вывозом за рубеж, с использованием занятия проституцией. 36 из них относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям. На сегодняшний день личный состав органов МВД достаточно профессионален, достаточно подготовлен. У нас достаточно сил и средств, методов, чтобы противостоять новым вызовам и угрозам, которые существуют в нашей стране» .

И кажется, что достигнутые успехи должны окрылять, но не давать повода расслабиться. Борьба с этим злом продолжается. Поэтому, если вы или ваши близкие стали жертвами работорговли, не медлите, и сразу же обращайтесь по номерам, указанным на ваших экранах: Минск: 8 (017) 229-40-42; Минская область: 8 (017) 229-06-07,  8 (017) 229-06-12. 

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Проблема работорговли только далёкой от современности. Да, рабство не достигает таких объёмов, как, например, 400 лет назад, но существуют и современные виды, многие...
 
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