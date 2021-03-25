«Доброе сердце»: как волонтеры помогают пенсионерам, детям и инвалидам по всей стране

Источник материала: ОНТ

Явление, которое украшает любое общество: это когда люди добровольно и с радостью работают не ради денег! Волонтеры помогают в детских домах, приютах, интернатах. Они присматривают за больными, пожилыми, учат детей. В добрых делах не отстает наша молодежь.





Семнадцатилетняя Полина Леонова пришла в волонтёрский отряд совсем недавно, но уже успела сделать свое первое доброе дело. Сейчас вместе с другими волонтерами девушка приводит в порядок Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Она и еще полсотни добровольцев убирают ветки после обрезки деревьев, моют окна и наводят порядок на территории храма.

Полина Леонова, волонтёр: «Я считаю, что нужно помогать, трудиться, ведь труд сплочает людей между собой и труд – это такая деятельность, после которой ты чувствуешь легкость, что кому-то помог, сделал что-то хорошее. Я быстро нахожу подход к любой работе, мне очень нравится состоять в волонтерском отряде и помогать».

Во время благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси» школьники и студенты приведут в порядок не только храмы, но и памятники и обелиски воинской славы. Планируется, что до конца марта волонтеры затронут более 80 объектов.

Александр Андреев, помощник настоятеля Храма Покрова Пресвятой Богородицы: «Любая помощь со стороны людей нам важна. Но еще более важно это для этих молодых людей. Может быть, помощь небольшая, но мы всегда говорим, что любая помощь - во славу Божью».

Волонтёры «Доброго сердца» помогают детям и молодежи с ограниченными возможностями, детям в детских домах, приютах и интернатах. Молодые люди помогают инвалидам, тяжелобольным и ветеранам. Волонтерское движение объединяет более 32 тысяч неравнодушных юношей и девушек.

Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодёжи: «Стать добровольцем нашей организации очень просто: надо обратиться в первичную организацию и высказать это желание. Наш возраст волонтеров от 14 до 31 года, но если ребята, которые старше, хотят проявить свой добровольческий позыв, они могут участвовать в нашем добровольческом движении, а если ребята помладше, то они могут в нашей белорусской республиканской пионерской организации быть тимуровцами, которые до сих пор существуют».

Добрые поступки может делать каждый из нас. А волонтерский отряд дает возможность попробовать себя в новых сферах и обрести новые знакомства среди единомышленников. А еще понять, что помогать – это не только важно для тех, кто в этом нуждается. Потому что творить добро – это всегда важно.

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