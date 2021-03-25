|
«Доброе сердце»: как волонтеры помогают пенсионерам, детям и инвалидам по всей стране
Источник материала: ОНТ
Явление, которое украшает любое общество: это когда люди добровольно и с радостью работают не ради денег! Волонтеры помогают в детских домах, приютах, интернатах. Они присматривают за больными, пожилыми, учат детей. В добрых делах не отстает наша молодежь.
Семнадцатилетняя Полина Леонова пришла в волонтёрский отряд совсем недавно, но уже успела сделать свое первое доброе дело. Сейчас вместе с другими волонтерами девушка приводит в порядок Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Она и еще полсотни добровольцев убирают ветки после обрезки деревьев, моют окна и наводят порядок на территории храма.
Во время благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси» школьники и студенты приведут в порядок не только храмы, но и памятники и обелиски воинской славы. Планируется, что до конца марта волонтеры затронут более 80 объектов.
Волонтёры «Доброго сердца» помогают детям и молодежи с ограниченными возможностями, детям в детских домах, приютах и интернатах. Молодые люди помогают инвалидам, тяжелобольным и ветеранам. Волонтерское движение объединяет более 32 тысяч неравнодушных юношей и девушек.
Добрые поступки может делать каждый из нас. А волонтерский отряд дает возможность попробовать себя в новых сферах и обрести новые знакомства среди единомышленников. А еще понять, что помогать – это не только важно для тех, кто в этом нуждается. Потому что творить добро – это всегда важно.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Явление, которое украшает любое общество: это когда люди добровольно и с радостью работают не ради денег! Волонтеры помогают в детских домах, приютах, интернатах....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)