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«Доброе сердце»: как волонтеры помогают пенсионерам, детям и инвалидам по всей стране

25.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Доброе сердце»: как волонтеры помогают пенсионерам, детям и инвалидам по всей стране

Явление, которое украшает любое общество: это когда люди добровольно и с радостью работают не ради денег! Волонтеры помогают в детских домах, приютах, интернатах. Они присматривают за больными, пожилыми, учат детей. В добрых делах не отстает наша молодежь.


Семнадцатилетняя Полина Леонова пришла в волонтёрский отряд совсем недавно, но уже успела сделать свое первое доброе дело. Сейчас вместе с другими волонтерами девушка приводит в порядок Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Она и еще полсотни добровольцев убирают ветки после обрезки деревьев, моют окна и наводят порядок на территории храма.

Полина Леонова, волонтёр: «Я считаю, что нужно помогать, трудиться, ведь труд сплочает людей между собой и труд  это такая деятельность, после которой ты чувствуешь легкость, что кому-то помог, сделал что-то хорошее. Я быстро нахожу подход к любой работе, мне очень нравится состоять в волонтерском отряде и помогать».

Во время благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси» школьники и студенты приведут в порядок не только храмы, но и памятники и обелиски воинской славы. Планируется, что до конца марта волонтеры затронут более 80 объектов.

Александр Андреев, помощник настоятеля Храма Покрова Пресвятой Богородицы«Любая помощь со стороны людей нам важна. Но еще более важно это для этих молодых людей. Может быть, помощь небольшая, но мы всегда говорим, что любая помощь - во славу Божью».

Волонтёры «Доброго сердца» помогают детям и молодежи с ограниченными возможностями, детям в детских домах, приютах и интернатах. Молодые люди помогают инвалидам, тяжелобольным и ветеранам. Волонтерское движение объединяет более 32 тысяч неравнодушных юношей и девушек. 

Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодёжи«Стать добровольцем нашей организации очень просто: надо обратиться в первичную организацию и высказать это желание. Наш возраст волонтеров от 14 до 31 года, но если ребята, которые старше, хотят проявить свой добровольческий позыв, они могут участвовать в нашем добровольческом движении, а если ребята помладше, то они могут в нашей белорусской республиканской пионерской организации быть тимуровцами, которые до сих пор существуют».

Добрые поступки может делать каждый из нас. А волонтерский отряд дает возможность попробовать себя в новых сферах и обрести новые знакомства среди единомышленников. А еще понять, что помогать – это не только важно для тех, кто в этом нуждается. Потому что творить добро – это всегда важно.

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Теги: знакомства
 
 
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Явление, которое украшает любое общество: это когда люди добровольно и с радостью работают не ради денег! Волонтеры помогают в детских домах, приютах, интернатах....
 
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