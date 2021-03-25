Постные блины на коле: только 3 ингредиента!

Источник материала: ОНТ

Блины на коле готовятся без добавления молока и яиц, поэтому их можно есть во время поста. Возможно, трудно поверить, но блюдо получается нежным и вкусным, имеет характерный запах напитка и аппетитный темноватый цвет. Приготовить такие блины очень просто, рецепт подойдет тем, кто не любит долго возиться с тестом.

Как готовить: просейте 2 стакана муки. В половину муки постепенно влейте 500 мл колы, перемешайте и добавьте оставшуюся часть муки. Влейте в смесь 4 ст. л. растительного масла. Для получения нужной консистенции можно добавить еще немного муки или колы. Тесто должно хорошо растекаться.

Выпекайте блины на сильно разогретой чугунной или специальной блинной сковороде, предварительно смазав ее маслом. Подавайте со сметаной и сахаром или с вареньем.

Фото: Pixabay.com

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