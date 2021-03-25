ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гороскоп на 26 марта: Стрельцы – в одном шаге от исполнения желаний, недоразумения и ошибки у Козерогов

25.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 26 марта: Стрельцы – в одном шаге от исполнения желаний, недоразумения и ошибки у Козерогов

Звёзды обещают Овнам много интересных событий. Вам захочется воплотить в жизнь новые идеи. Решения придётся принимать очень быстро. Вы найдёте способы преодолеть преграды.

Тельцам следует быть внимательными к деталям. День хороший для деловых переговоров, поездок, оздоровительных процедур. В личных отношениях наметятся улучшения.

Сегодня Близнецам будет о чём подумать. Появится шанс добиться успеха. Воспользуйтесь моментом. Среди дневной суеты найдите время помочь близким. Они оценят вашу заботу.

Спокойный день у Раков. Есть возможность отдохнуть и восстановить силы. Займитесь творчеством, измените интерьер в доме, посетите салон красоты или тренажёрный зал.

Львы с трудом найдут общий язык с окружающими. Коллеги не одобрят ваши решения, связанные с работой. Не оказывайтесь от своих планов. Выгодные сделки увеличат ваши доходы.

Девам сегодня удастся сгладить острые углы и разрядить обстановку. Спорная ситуация до конфликта не дойдёт. Постарайтесь провести время максимально плодотворно.

Звёзды обещают Весам благоприятный день. Вы можете встретиться с человеком, который вам особенно дорог. Романтический сюрприз удивит вас и порадует.

Скорпионам предстоит приложить максимальные усилия, чтобы выполнить начатое дело. Легкомысленность может вам навредить. Уделить внимание семье вряд ли получится.

В одном шаге от исполнения своего желания Стрельцы. Воспользуйтесь ситуацией. Отношения с окружающими будут гармоничными. Вы с лёгкостью проведёте время с друзьями.

У Козерогов возможны недоразумения и досадные ошибки. Звёзды советуют вам не переживать. Скоро ваши проблемы останутся в прошлом. Интересные деловые предложения улучшат ваше настроение.

Смогут открыть новую страницу в своей карьере Водолеи. Будьте терпеливыми. Прислушивайтесь к интуиции. Отношения, которые складывались напряженно, изменятся к лучшему.

Сегодня с финансовыми трудностями столкнутся Рыбы. Решение любых вопросов будет связано с деньгами. Не допускайте серьёзных ошибок. Руководствуйтесь здравым смыслом.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звёзды обещают Овнам много интересных событий. Вам захочется воплотить в жизнь новые идеи. Решения придётся принимать очень быстро. Вы найдёте способы преодолеть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проходит обыск в редакции при Союзе поляков в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by