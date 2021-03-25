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Гороскоп на 26 марта: Стрельцы – в одном шаге от исполнения желаний, недоразумения и ошибки у Козерогов
Источник материала: ОНТ
Звёзды обещают Овнам много интересных событий. Вам захочется воплотить в жизнь новые идеи. Решения придётся принимать очень быстро. Вы найдёте способы преодолеть преграды.
Тельцам следует быть внимательными к деталям. День хороший для деловых переговоров, поездок, оздоровительных процедур. В личных отношениях наметятся улучшения.
Сегодня Близнецам будет о чём подумать. Появится шанс добиться успеха. Воспользуйтесь моментом. Среди дневной суеты найдите время помочь близким. Они оценят вашу заботу.
Спокойный день у Раков. Есть возможность отдохнуть и восстановить силы. Займитесь творчеством, измените интерьер в доме, посетите салон красоты или тренажёрный зал.
Львы с трудом найдут общий язык с окружающими. Коллеги не одобрят ваши решения, связанные с работой. Не оказывайтесь от своих планов. Выгодные сделки увеличат ваши доходы.
Девам сегодня удастся сгладить острые углы и разрядить обстановку. Спорная ситуация до конфликта не дойдёт. Постарайтесь провести время максимально плодотворно.
Звёзды обещают Весам благоприятный день. Вы можете встретиться с человеком, который вам особенно дорог. Романтический сюрприз удивит вас и порадует.
Скорпионам предстоит приложить максимальные усилия, чтобы выполнить начатое дело. Легкомысленность может вам навредить. Уделить внимание семье вряд ли получится.
В одном шаге от исполнения своего желания Стрельцы. Воспользуйтесь ситуацией. Отношения с окружающими будут гармоничными. Вы с лёгкостью проведёте время с друзьями.
У Козерогов возможны недоразумения и досадные ошибки. Звёзды советуют вам не переживать. Скоро ваши проблемы останутся в прошлом. Интересные деловые предложения улучшат ваше настроение.
Смогут открыть новую страницу в своей карьере Водолеи. Будьте терпеливыми. Прислушивайтесь к интуиции. Отношения, которые складывались напряженно, изменятся к лучшему.
Сегодня с финансовыми трудностями столкнутся Рыбы. Решение любых вопросов будет связано с деньгами. Не допускайте серьёзных ошибок. Руководствуйтесь здравым смыслом.
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Гороскоп на 26 марта: Стрельцы – в одном шаге от исполнения желаний, недоразумения и ошибки у Козерогов
Звёзды обещают Овнам много интересных событий. Вам захочется воплотить в жизнь новые идеи. Решения придётся принимать очень быстро. Вы найдёте способы преодолеть...
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