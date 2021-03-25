TUT.BY. Это следует из документов Минэкономики, которые определяют прогнозные показатели развития страны на текущий год, пишет





Напомним, 22 декабря 2020 года Лукашенко подписал указ № 480 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год».





Документом предусмотрен рост белорусской экономики на 1,8%, удержание повышения цен на социально значимые товары на уровне не более 4,9%, обеспечение безработицы в районе 4,2−4,4%, строительство жилья с господдержкой — не менее 1 млн кв. м и так далее.





Для достижения этих параметров правительству было поручено в течение двух месяцев утвердить целевой план социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год, обеспечивающий «мобилизацию ресурсов для восстановительного роста экономики при соблюдении макроэкономической сбалансированности».





Совмин издал соответствующий документ 17 февраля 2021 года. Но установил на постановление «О социально-экономическом развитии Республики Беларусь на 2021 год» гриф ДСП.





Почему вдруг засекретили это постановление, аналоги которого в прежние годы всегда были в публичном доступе, непонятно. Если проанализировать похожий документ правительства на 2020 год, то единственный пункт, который мог насторожить белорусские власти в нынешнее неспокойное время это «перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда».





В Совмине отказались комментировать ситуацию.



