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Промышленное производство вакцины «Спутник V» запустили в Беларуси

25.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Промышленный выпуск вакцины «Спутник V» начали в Беларуси. Как скоро ее можно будет использовать, узнала корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

Разливают препарат на одном из крупнейших фармацевтических предприятий страны. Первая партия – это почти 100 тысяч доз – в ближайшие три недели пройдет контроль качества у разработчиков «Спутника V».

«Мы ожидаем в месяц производить до 500 тысяч доз. Ориентировочно, после прохождения всех мероприятий по контролю качества данная вакцина поступит в гражданский оборот и станет доступной для населения в последней декаде апреля», – указал генеральный директор фармацевтического предприятия Сергей Беляев.

Напомню, что первую тестовую серию российской вакцины в Беларуси произвели в конце февраля. Она прошла проверку. Полученный препарат оказался полностью идентичен оригинальному. Сейчас в стране вакцинируют медиков, врачей и соцработников.



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Ожидается, что препарат поступит в гражданский оборот и станет доступным для населения в последней декаде апреля.
 
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