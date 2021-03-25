|
Промышленное производство вакцины «Спутник V» запустили в Беларуси
25.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Промышленный выпуск вакцины «Спутник V» начали в Беларуси. Как скоро ее можно будет использовать, узнала корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.
Разливают препарат на одном из крупнейших фармацевтических предприятий страны. Первая партия – это почти 100 тысяч доз – в ближайшие три недели пройдет контроль качества у разработчиков «Спутника V».
Напомню, что первую тестовую серию российской вакцины в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидается, что препарат поступит в гражданский оборот и станет доступным для населения в последней декаде апреля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)