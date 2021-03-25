Промышленное производство вакцины «Спутник V» запустили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Промышленный выпуск вакцины «Спутник V» начали в Беларуси. Как скоро ее можно будет использовать, узнала корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

Разливают препарат на одном из крупнейших фармацевтических предприятий страны. Первая партия – это почти 100 тысяч доз – в ближайшие три недели пройдет контроль качества у разработчиков «Спутника V».

«Мы ожидаем в месяц производить до 500 тысяч доз. Ориентировочно, после прохождения всех мероприятий по контролю качества данная вакцина поступит в гражданский оборот и станет доступной для населения в последней декаде апреля», – указал генеральный директор фармацевтического предприятия Сергей Беляев.