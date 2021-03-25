В Минске задержаны двое водителей за подачу звукового сигнала

Источник материала: Onliner

Сегодня сотрудники ГАИ ГУВД Мингорисполкома задержали двоих водителей, которые во время движения подавали звуковые сигналы. Это произошло на проспекте Независимости в Минске, уточняет пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что водители и транспортные средства доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства. На данный момент их действиям дается правовая оценка.

Согласно КоАП Республики Беларусь нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил пользования звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия влечет наложение штрафа в размере до 10 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года или без лишения.