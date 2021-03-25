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В Минске задержаны двое водителей за подачу звукового сигнала

25.03.2021 16:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня сотрудники ГАИ ГУВД Мингорисполкома задержали двоих водителей, которые во время движения подавали звуковые сигналы. Это произошло на проспекте Независимости в Минске, уточняет пресс-служба ведомства.   

В сообщении говорится, что водители и транспортные средства доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства. На данный момент их действиям дается правовая оценка.

Согласно КоАП Республики Беларусь нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил пользования звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия влечет наложение штрафа в размере до 10 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года или без лишения.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня сотрудники ГАИ ГУВД Мингорисполкома задержали двоих водителей, которые во время движения подавали звуковые сигналы. Это произошло на проспекте...
 
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