Биткоин подешевел на 10% и теперь стоит $51 тысячу

Источник материала: Onliner

За сутки биткоин упал в цене примерно на 10%, сейчас он оценивается приблизительно в 51 тысячу долларов. Сутки назад криптовалюта стоила порядка $57 тысяч.

Такая сумма все равно значительно лучше по сравнению с ценой год назад: тогда биткоин был дешевле на 75%. Однако в сравнении с серединой марта нынешнего года падение цены заметное — 13 марта за биткоин отдавали 61,5 тысячи долларов. Это рекордная стоимость за все время существования биткоина.

Другие популярные криптовалюты тоже сдали позиции: Ethereum стоит $1570 (минус 8,7%), XRP торгуется по $0,49 (минус 12%).