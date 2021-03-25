Какие дома можно купить за 1 базовую? Чиновники рассказали подробности

Источник материала: Onliner

Отныне продать ветхую избушку прадедов, затерянную где-то в глуши, можно не имея правоудостоверяющих документов. Достаточно выписки из похозяйственной книги сельского совета, что такой объект в ней числится, или решения о предоставлении земельного участка в установленном законодательством порядке. Договор купли-продажи заключается в местном исполкоме, и вуаля — дом продан. С этого момента он уже находится в собственности нового владельца.

— В течение года он должен в установленном порядке зарегистрировать этот дом и предоставленный для его обслуживания земельный участок. При этом весь этот срок новый собственник имеет право проводить на участке работы по реконструкции — это не будет считаться самовольным строительством, — объяснил заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Николай Бобер.





Теперь о купле-продаже пустующих домов (вдруг кто-то давно мечтал). Сейчас их в Беларуси целых 7000, больше всего — в Гомельской области (вероятно, это как-то связано с чернобыльской катастрофой). Обнаружением «заброшек» займутся местные исполкомы. Они же будут искать их возможных хозяев, чтобы узнать о планах на здание: будут ли они дальше его использовать (если да, то в определенные сроки нужно привести его и участок в приличное состояние) или готовы добровольно от него отказаться? Во втором случае он переходит в собственность административно-территориальной единицы — исполкома.





Дальше у исполкома несколько вариантов развития событий. Первый — местные чиновники могут сразу выставить участки с «заброшками» на продажу всего лишь за 1 базовую — сейчас это 29 рублей. Скорее всего, такая цена будет актуальна для территорий, где на пустующие здания нет особого спроса, беда с инфраструктурой.

Второй вариант — продажа по рыночной стоимости на аукционе. Но и тут есть кое-что приятное.

Если участок не продается с первого раза, его цена будет поэтапно снижаться. Сначала на 50%, потом на 80% — и так до 1 базовой.





Покупателю такого дома могут предоставить рассрочку оплаты на срок до 3 лет без индексации платежей.

— Как исполкому, так и гражданину дается право снести дом высотой до 2 этажей без разработки проектной документации, — уточнил Николай Бобер.





Вы спросите: как узнать о существовании таких вот никому не нужных строений? Не объезжать же страну вдоль и поперек в поисках того самого! Да, есть перечни пустующих домов, но где их увидеть?

— Информация есть на сайте каждого райисполкома. Централизованной базы, в которую посредством интернета может зайти любой желающий и посмотреть дома сразу по всей республике, нет. С 1 января 2023 года планируется запустить Единый реестр пустующих домов. Доступ к нему будет предоставлен всем желающим на безвозмездной основе. Там будет аккумулироваться информация из тех же исполкомов по мере поступления таких объектов на учет. Так сказать, в режиме реального времени. Она будет максимально визуализирована: показано местоположение, состояние, его характеристики, аварийный он или нет.