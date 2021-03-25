|
Политолог: Байдена избрали как ширму для тех, кто принимает решения
25.03.2021 16:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Недавние малодипломатичные
"Я говорил еще накануне выборов что Камала Харрис пойдет в вице-президенты и ее будут пиарить на следующие выборы 2024 года. Сейчас интернет полнится различными рассуждениями о том, что Байдену чуть ли не завтра придется уходить, и тут Камала Харрис прямо завтра все возглавит. Думаю, нет, до января 2025 года, то есть после выборов в ноябре 2024 он, конечно, досидеть должен, если вдруг не случится чего-то неожиданного", ― рассуждает Потапейко.
По словам эксперта, Камала Харрис является "любимым детищем" демократического лобби и на нее делается ставка на следующих выборах, но она может возглавить страну и до них, "если каким-то образом Байдена удастся спихнуть раньше".
© REUTERS / JONATHAN ERNST
"При этом по последним опросам, у демократов сейчас меньшинство, это правило маятника – ощущение что у республиканцев украли победу, укрепилось в сознании довольно большого количества избирателей", ― рассуждает Потапейко.
Самого Байдена, по словам эксперта, можно пожалеть ― его избрали как ширму для тех, кто принимает решения, "сейчас 78 лет ― не какой-то особо драматичный возраст, но Байден действительно несколько пугает", полагает он.
"Если сосредоточиться на том высказывании, которое он себе позволил, даже во времена самой лютой
Сейчас все больше складывается ощущение, что "Байдену кто-то диктует, и он во многом выглядит как козел отпущения, на которого потом спишут многие огрехи", резюмирует Потапейко.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последние события в США подталкивают Китай, Россию и Иран к сближению, чтобы сильные и влиятельные мировые игроки дали некий общий ответ на эксцентричные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)