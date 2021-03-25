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Политолог: Байдена избрали как ширму для тех, кто принимает решения

25.03.2021 16:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Политолог: Байдена избрали как ширму для тех, кто принимает решения

Недавние малодипломатичные высказывания Байдена в адрес РФ, а затем его публичное падение на трапе самолета приводят отдельных экспертов к рассуждениям о возрастающей политической роли Камалы Харрис либо о реальности плана Great Reset, который призван кардинально изменить не только мировую экономику, но и некоторые национальные государства. И в воплощении этого плана Байден видится ключевой фигурой, которому в силу возраста терять нечего.

"Я говорил еще накануне выборов что Камала Харрис пойдет в вице-президенты и ее будут пиарить на следующие выборы 2024 года. Сейчас интернет полнится различными рассуждениями о том, что Байдену чуть ли не завтра придется уходить, и тут Камала Харрис прямо завтра все возглавит. Думаю, нет, до января 2025 года, то есть после выборов в ноябре 2024 он, конечно, досидеть должен, если вдруг не случится чего-то неожиданного", ― рассуждает Потапейко.

По словам эксперта, Камала Харрис является "любимым детищем" демократического лобби и на нее делается ставка на следующих выборах, но она может возглавить страну и до них, "если каким-то образом Байдена удастся спихнуть раньше". 

© REUTERS / JONATHAN ERNST
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"При этом по последним опросам, у демократов сейчас меньшинство, это правило маятника – ощущение что у республиканцев украли победу, укрепилось в сознании довольно большого количества избирателей", ― рассуждает Потапейко.

Самого Байдена, по словам эксперта, можно пожалеть ― его избрали как ширму для тех, кто принимает решения, "сейчас  78 лет ― не какой-то особо драматичный возраст, но Байден действительно несколько пугает", полагает он.

"Если сосредоточиться на том высказывании, которое он себе позволил, даже во времена самой лютой холодной войны никто ― ни Рейган, ни "ястребы"―  никогда не позволяли себе  подобных высказываний в адрес руководителя государства. Подобные вещи вызывают ответные меры, и сейчас возник риск слишком серьезных международных осложнений", ― рассуждает политолог.

Сейчас все больше складывается ощущение, что "Байдену кто-то диктует, и он во многом выглядит как козел отпущения, на которого потом спишут многие огрехи", резюмирует Потапейко.

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