«Какой-то сюрреализм». Совмин засекретил планы социально-экономического развития Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Правительство установило на свое постановление «О социально-экономическом развитии Республики Беларусь на 2021 год» гриф «Для служебного пользования».

Это следует из документов Минэкономики, которые определяют прогнозные показатели развития страны на текущий год.

Почему вдруг засекретили это постановление, аналоги которого в прежние годы были в публичном доступе, непонятно, отмечает TUT.BY .

Если проанализировать похожий документ правительства на 2020 год, то единственный пункт, который мог насторожить белорусские власти в нынешнее неспокойное время, это «перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда».

В Совмине не смогли прокомментировать ситуацию.

Подписчики платформы talks.by гадают о причинах грифа ДСП на важном документе и делятся мнениями, что за этим стоит.

«Что там? Продразверстка, изъятие валюты и концлагеря?»

«Нечего всем знать о социально-экономическом развитии небольшой группы людей».

«Какой-то сюрреализм... Нанятые менеджеры скрывают от нанимателя то, как они собираются рулить».

«Это чтобы враги не прочитали, какой успешный успех к нам пришел, а то будут завидовать и палки в колеса ставить».

«Очень правильное решение, товарищи! В конце 2021 года можно будет утверждать, что «выполнили и перевыполнили». А что, ведь задним числом исправить циферки раз плюнуть… И никто не упрекнет».