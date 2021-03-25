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Встретимся посередине. В Дании построили дом, состоящий из трех частей. Оцените, удобно ли это

25.03.2021 17:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Архитекторы Ян Хенрик Янсен и Маршалл Блехер объединились, чтобы спроектировать на острове Фюн (Дания) новый дом для семьи, пострадавшей от пожара. Как сообщает admagazine.ru, новое жилье собрали в рекордные сроки — всего за три дня.


Фото: Gabrielle Gualdi

Семья из шести человек потеряла свой дом в результате пожара. Но на этом же месте архитекторы Ян Хенрик Янсен и Маршалл Блехер возвели новое здание, которое удовлетворяет потребностям всех членов семьи и подчеркивают красоту ландшафта.


Фото: Gabrielle Gualdi

Сооружение состоит из трех связанных между собой объемов — каждый из них образует разные по характеру внутренние дворики, которые являются продолжением комнат. Первый — это небольшой зеленый склон на юге; второй — уединенный огород на востоке; наконец, третий — это фруктовый сад с детской площадкой.


Фото: Gabrielle Gualdi

Основные жилые пространства сгруппированы вокруг центра дома, при этом кухня, гостиная и столовая располагаются в основании одного из трех крыльев. Остальные два крыла вмещают гараж на две машины и подсобные помещения, а также спальни и офисы с панорамными окнами, из которых открывается вид на лесной массив.


Фото: Gabrielle Gualdi

Дом целиком построен из клееного бруса (CLT) и покрыт панелями из необработанной кортеновской стали, которая меняется с течением времени: начиная от металлического серого она постепенно окрашивается в оранжевые тона, переходя затем в коричневый цвет и в конце концов в насыщенную землистую умбру.


Фото: Gabrielle Gualdi

Дом был возведен всего за три дня, поскольку все панели заранее спроектировали и изготовили на заводе.


Фото: Gabrielle Gualdi

Основным материалом архитекторы выбрали пихту, поскольку она легкая, не слишком упругая, но удобная в обработке.

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