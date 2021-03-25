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ГАИ задержала двух водителей, сигналивших на проспекте Независимости
Источник материала: Tut.by
Двух водителей задержали за необоснованную подачу звукового сигнала,
— Сегодня на проспекте Независимости инспекторы задержали водителей, которые во время движения подавали звуковые сигналы в нарушение установленных правил, — проинформировали в ГАИ.
Водителей и транспортные средства доставили в территориальные органы внутренних дел для разбирательства. На данный момент их действиям дается правовая оценка.
Напомним, в
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Водителей и транспортные средства доставили в территориальные органы внутренних дел для разбирательства.
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