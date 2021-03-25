ГАИ задержала двух водителей, сигналивших на проспекте Независимости

Источник материала: Tut.by

Двух водителей задержали за необоснованную подачу звукового сигнала, сообщили в столичной ГАИ.

— Сегодня на проспекте Независимости инспекторы задержали водителей, которые во время движения подавали звуковые сигналы в нарушение установленных правил, — проинформировали в ГАИ.

Водителей и транспортные средства доставили в территориальные органы внутренних дел для разбирательства. На данный момент их действиям дается правовая оценка.

Напомним, в обновленном КоАП прописали норму, согласно которой водитель, нарушивший правила пользования звуковыми сигналами в местах проведения массовых мероприятий, может получить штраф до 10 базовых с лишением прав на срок до года или без лишения.

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