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В Гомеле нетрезвая женщина везла ребенка в школу

25.03.2021 17:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле нетрезвая женщина везла на учебу сына. Чем все закончилось, рассказали в ГАИ.

24 марта сотрудники ГАИ обратили внимание на BMW X5, за рулем которого была непристегнутая женщина. Когда милиционеры остановили автомобиль, заподозрили, что женщина нетрезва. Алкотестер показал 0,97 промилле.

На водителя составили два административных протокола, а машину отправили на охраняемую стоянку.

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Теги: Гомель
 
 
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