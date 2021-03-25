У белорусов осталась неделя, чтобы задекларировать доходы за 2020 год. На что надо обратить внимание

Источник материала: Tut.by

Тем, кто в 2020 году получил доходы, подлежащие декларированию, нужно до 31 марта (включительно) подать декларацию. За несвоевременную подачу будет начисляться пеня. Какие доходы надо декларировать, а какие — нет? В каких случаях применяется зачет по налогам?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Кому нужно подавать налоговую декларацию и платить налог?

Как поясняли ранее в Министерстве по налогам и сборам, обязаны подать налоговую декларацию:

Те, кто в 2020 году продал транспортное средство (второй и более автомобиль, масса которого не превышает 3,5 тонны, а количество сидений помимо водительского не превышает 8; либо любой автомобиль массой более 3,5 тонны; либо любой автомобиль с количеством сидений больше 8).

(второй и более автомобиль, масса которого не превышает 3,5 тонны, а количество сидений помимо водительского не превышает 8; либо любой автомобиль массой более 3,5 тонны; либо любой автомобиль с количеством сидений больше 8). Те, кто в течение последних пяти лет (с 2016 по 2020 год) продал более одной квартиры, жилого дома, дачи, садового домика, гаража, машино-места, земельного участка, незавершенного капитального строения на земельном участке, а также доли на вышеуказанное имущество. Подавать налоговую декларацию и платить налог нужно в том случае, если вы продали два объекта недвижимости одного типа — например, две квартиры или две дачи. Если вы продали разные объекты недвижимости (например, квартиру и дачу), платить налог не нужно.

на земельном участке, а также доли на вышеуказанное имущество. Подавать налоговую декларацию и платить налог нужно в том случае, если вы продали два объекта недвижимости одного типа — например, две квартиры или две дачи. Если вы продали разные объекты недвижимости (например, квартиру и дачу), платить налог не нужно. Те, кто в 2020 году продал один и более объект недвижимости, не относящийся к вышеперечисленным : например торговые, офисные, административные помещения.

: например торговые, офисные, административные помещения. Те, кто в 2020 году получил в подарок сумму более 7003 рублей (в сумме от всех источников в течение года). Исключение — денежные подарки от близких родственников и близких родственников со стороны супруга/супруги. Денежные подарки от них не облагаются налогом вне зависимости от суммы.

(в сумме от всех источников в течение года). Исключение — денежные подарки от близких родственников и близких родственников со стороны супруга/супруги. Денежные подарки от них не облагаются налогом вне зависимости от суммы. Те, кто в 2020 году получил доход за границей или из-за границы. Те, кто в течение года провел за пределами Беларуси 183 или более дня, не считаются ее налоговыми резидентами и декларацию подавать не должны.

Кому не надо платить налог и когда применяется зачет налогов

Существуют разные способы не переплатить: вычеты, зачеты, освобождения от обязанности уплачивать налог — все опять зависит от вида дохода и того, кто платит налог, а именно вы сами или источник выплаты дохода, уточняют специалисты юридической компании REVERA.

Они приводят примеры, когда применяется освобождение от подоходного налога:

при продаже долей в уставном фонде резидентов ПВТ, если на момент продажи они принадлежали физическому лицу непрерывно не менее года;

при продаже долей в уставном фонде (приобретенных с 1 января 2014 года) и акций белорусских организаций, если на момент продажи они принадлежали физическому лицу не менее 3 лет;

при сдаче внаем жилых помещений молодым специалистам, молодым рабочим (служащим);

при получении инвесторами — физическими лицами доходов от участия в инвестиционных фондах, зарегистрированных (инвестиционные паи которых зарегистрированы) в Беларуси — освобождение действует до 1 января 2025 года.

Специалисты также приводят пример, когда применяется имущественный вычет, — при продаже квартиры, авто, иного имущества из налогооблагаемой суммы можно вычесть (по выбору): или сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, на их приобретение или отчуждение, или сумму в размере 20% от суммы, полученной от их продажи.

Зачет применяется, к примеру, при получении дохода из-за границы, если с данного вида дохода в иностранном государстве был уплачен налог, этот налог можно зачесть в счет уплаты подоходного налога в Беларуси (за исключением доходов из оффшорных зон).

Как можно подать декларацию?

Подать налоговую декларацию можно лично в налоговой (причем не обязательно по месту регистрации), отправить ее по почте с описью вложения либо онлайн через личный кабинет плательщика (либо через логин и пароль, либо через электронную цифровую подпись).

Если выбрать последний вариант и подавать декларацию через личный кабинет по логину и паролю, то тут есть один важный нюанс. Для этого нужно сначала получить доступ к кабинету плательщика, сделать это можно в любой налоговой, но при личном посещении. При этом если просрочить подачу декларации, то через личный кабинет подать декларацию уже не получится. В таком случае придется идти в налоговую.

Что «светит», если просрочить с подачей декларации

За нарушение срока подачи декларации при наличии подлежащей уплате суммы налога и просрочке больше 3 рабочих дней, а также при отсутствии подлежащей уплате суммы налога и просрочке больше 12 месяцев можно получить штраф в 2 базовые величины (58 рубля). При этом размер штрафа будет расти, если его не уплатить вовремя — на 0,5 базовой величины за каждый полный месяц просрочки (14,5 рубля). Но штраф не может превысить 10 базовых величин (290 рублей).

То есть размер штрафа может составить от 58 до 290 рублей.

До какого числа надо уплатить налог

Если подать налоговую декларацию за 2020 год нужно не позднее 31 марта 2021 года, то заплатить налог — не позднее 1 июня.