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У белорусов осталась неделя, чтобы задекларировать доходы за 2020 год. На что надо обратить внимание
Источник материала: Tut.by
Тем, кто в 2020 году получил доходы, подлежащие декларированию, нужно до 31 марта (включительно) подать декларацию. За несвоевременную подачу будет начисляться пеня. Какие доходы надо декларировать, а какие — нет? В каких случаях применяется зачет по налогам?
Кому нужно подавать налоговую декларацию и платить налог?
Как
Кому не надо платить налог и когда применяется зачет налогов
Существуют разные способы не переплатить: вычеты, зачеты, освобождения от обязанности уплачивать налог — все опять зависит от вида дохода и того, кто платит налог, а именно вы сами или источник выплаты дохода, уточняют специалисты юридической компании REVERA.
Они приводят примеры, когда применяется освобождение от подоходного налога:
Специалисты также приводят пример, когда применяется имущественный вычет, — при продаже квартиры, авто, иного имущества из налогооблагаемой суммы можно вычесть (по выбору): или сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, на их приобретение или отчуждение, или сумму в размере 20% от суммы, полученной от их продажи.
Зачет применяется, к примеру, при получении дохода из-за границы, если с данного вида дохода в иностранном государстве был уплачен налог, этот налог можно зачесть в счет уплаты подоходного налога в Беларуси (за исключением доходов из оффшорных зон).
Как можно подать декларацию?
Подать налоговую декларацию можно лично в налоговой (причем не обязательно по месту регистрации), отправить ее по почте с описью вложения либо онлайн через личный кабинет плательщика (либо через логин и пароль, либо через электронную цифровую подпись).
Если выбрать последний вариант и подавать декларацию через личный кабинет по логину и паролю, то тут есть один важный нюанс. Для этого нужно сначала получить доступ к кабинету плательщика, сделать это можно в любой налоговой, но при личном посещении. При этом если просрочить подачу декларации, то через личный кабинет подать декларацию уже не получится. В таком случае придется идти в налоговую.
Что «светит», если просрочить с подачей декларации
За нарушение срока подачи декларации при наличии подлежащей уплате суммы налога и просрочке больше 3 рабочих дней, а также при отсутствии подлежащей уплате суммы налога и просрочке больше 12 месяцев можно получить штраф в 2 базовые величины (58 рубля). При этом размер штрафа будет расти, если его не уплатить вовремя — на 0,5 базовой величины за каждый полный месяц просрочки (14,5 рубля). Но штраф не может превысить 10 базовых величин (290 рублей).
То есть размер штрафа может составить от 58 до 290 рублей.
До какого числа надо уплатить налог
Если подать налоговую декларацию за 2020 год нужно не позднее 31 марта 2021 года, то заплатить налог — не позднее 1 июня.
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У белорусов осталась неделя, чтобы задекларировать доходы за 2020 год. На что надо обратить внимание
Тем, кто в 2020 году получил доходы, подлежащие декларированию, нужно до 31 марта (включительно) подать декларацию. За несвоевременную подачу будет начисляться пеня.
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