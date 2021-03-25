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От имени директора «Молочного мира» приходят письма «за новые выборы», а на сайте завода написано «мы за мир»

25.03.2021 17:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

От имени директора гродненского предприятия «Молочный мир» Марины Аникеевой, с ее рабочей почты, стали рассылать письма, в которых среди прочего говорится про новые выборы. Речь в письме идет о доступе к некоему «архиву внутренних документов», которые являются «доказательством грубого нарушения нашей Конституции властями Республики Беларусь», а также о том, что «мы все — за новые выборы, мы — за Беларусь для людей». Кроме того, на сайте «Молочного мира» появился баннер со словами «мы за мир!» в красно-белых цветах. На предприятии FINANCE.TUT.BY сообщили, что произошло.


Скриншот сайта milk.by

В письме, которое рассылают с рабочей почты Марины Аникеевой (совпадает с адресом, указанным на сайте предприятия), говорится о том, что в ее распоряжении якобы оказался архив внутренних документов, которым она не может не поделиться с сотрудниками. Они «являются доказательством грубого нарушения нашей
Конституции властями Республики Беларусь».

— Хоть меня и признали «Женщиной года», я должна признать… Я не могу смириться с тем произволом, который творится у нас в стране. Нашу страну пытаются продать России. […] И то, что «силовые» органы допускают в отношении мирных граждан — это не то что не приемлемо, это ужасающе. Убийства, угнетения, издевательства, пытки, заключения под стражу, штрафы… Я не могу это больше терпеть. […] Мы все — за новые выборы. Мы — за Беларусь для людей. И я — вместе с народом Беларуси! — говорится в письме. Оно заканчивается призывом «выйти сегодня на улицы и отметить День Воли».

На предприятии FINANCE.TUT.BY сообщили, что у них произошел взлом. Более подробный комментарий обещали дать позже, как только мы его получим, обязательно опубликуем.

Осенью прошлого года похожая ситуация произошла с официальной страницей «Молочного мира» во "ВКонтакте". В нем появился опрос, в котором подписчикам группы предлагалось выбрать одну из бутылок молока с разным процентным содержанием жира — с 3% или 97%. Позже представитель предприятия сообщила в комментариях, что сообщество было взломано. На данный момент эта запись удалена.

Также на прошлой неделе независимые СМИ, в том числе TUT.BY, получили на редакционную почту письмо якобы от депутата и главы «Белой Руси» Геннадия Давыдько, в котором он призывает своих коллег по Палате представителей вместе досрочно освободить Александра Лукашенко от должности. Геннадий Давыдько объяснил, что его почту взломали и стали рассылать от его имени такие письма.

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Похожая история уже произошла осенью в официальной страничкой предприятия ВКонтакте.
 
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