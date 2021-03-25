Экс-госсекретарь Союзного государства: предложений о слиянии Беларуси и России никогда не звучало

Предложений о слиянии Беларуси и России никогда не звучало, заявил бывший государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.



Григорий Рапота.

Интервьюер ТАСС заметил в беседе с экс-чиновником, что «в СМИ в последнее время с разной степенью серьезности и частотой поднимается тема слияния двух государств» и что об этом слиянии «ходят слухи».

«А кто о слиянии-то ставит вопрос? Я такой категории не слышу, не вижу и не знаю. Надуманная вещь, понимаете», — отреагировал Рапота.

На уточняющий вопрос, обсуждается ли этот вариант на официальном уровне, бывший госсекретарь СГ заявил: «Нет, никогда не ставится. По крайней мере, такой задачи не ставится. Если бы стояла, то мы бы уже работали над этим. Вот вы сами говорите: «слухи ходят». А чего мы будем слухи обсуждать?»

На ремарку журналиста о том, что иногда «это звучит как реальное опасение», а также что белорусская сторона неоднократно подчеркивала, что никакого слияния не будет, Рапота заявил: «Этих опасений ни в мой адрес, ни в адрес наших структур никогда не звучало, и предложений по слиянию не звучало».

«Если бы были эти предложения, они были бы сформированы на достаточно авторитетном уровне, и мы бы над этим работали», — заверил он.

У Рапоты поинтересовались, считает ли он возможным продвижение интеграции двух стран в ближайшем будущем и станет ли она, по его мнению, еще более глубокой.

«Конечно, [интеграция] должна развиваться и в сфере научного взаимодействия, и в сфере промышленного, и в сфере экономического, и сельскохозяйственного взаимодействия, культура — это уже само собой, — заявил он. — Во-первых, нет предела для совершенствования. Во-вторых, надо четко себе представлять, чего бы мы хотели. Такое представление есть. Для меня, например, приоритетом сейчас является взаимодействие в области энергетики и транспорта. Я так себе представляю. Вполне возможно, есть и другая точка зрения, и мы готовы рассмотреть. Я думаю, она будет рассмотрена 2 апреля 2021 года на нашей торжественной конференции, посвященной развитию Союзного государства. Там все эти вопросы будут подниматься так же, как это было сделано в прошлом году».

На вопрос, должен ли, по его мнению, быть «более глубокий альянс Союзного государства в военной сфере» или углубленный диалог по этой теме в рамках ОДКБ, Рапота ответил, что «Союзное государство имеет собственные соглашения на этот счет, и ОДКБ — это лишь одна из форм взаимодействия».

«У России и Белоруссии есть свои двусторонние соглашения. У нас есть совместная военная доктрина, у нас есть региональная группировка войск, у нас проводятся тактические учения: полевые учения и штабные учения. И это совершенно двусторонний инструмент военного и оборонного сотрудничества», — заявил экс-госсекретарь Союзного государства.