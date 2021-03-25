ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экс-госсекретарь Союзного государства: предложений о слиянии Беларуси и России никогда не звучало

25.03.2021 17:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Предложений о слиянии Беларуси и России никогда не звучало, заявил бывший государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

 

Экс-госсекретарь Союзного государства: предложений о слиянии Беларуси и России никогда не звучало
Григорий Рапота.

 

Интервьюер ТАСС заметил в беседе с экс-чиновником, что «в СМИ в последнее время с разной степенью серьезности и частотой поднимается тема слияния двух государств» и что об этом слиянии «ходят слухи».

«А кто о слиянии-то ставит вопрос? Я такой категории не слышу, не вижу и не знаю. Надуманная вещь, понимаете», — отреагировал Рапота.

На уточняющий вопрос, обсуждается ли этот вариант на официальном уровне, бывший госсекретарь СГ заявил: «Нет, никогда не ставится. По крайней мере, такой задачи не ставится. Если бы стояла, то мы бы уже работали над этим. Вот вы сами говорите: «слухи ходят». А чего мы будем слухи обсуждать?»

На ремарку журналиста о том, что иногда «это звучит как реальное опасение», а также что белорусская сторона неоднократно подчеркивала, что никакого слияния не будет, Рапота заявил: «Этих опасений ни в мой адрес, ни в адрес наших структур никогда не звучало, и предложений по слиянию не звучало».

«Если бы были эти предложения, они были бы сформированы на достаточно авторитетном уровне, и мы бы над этим работали», — заверил он.

У Рапоты поинтересовались, считает ли он возможным продвижение интеграции двух стран в ближайшем будущем и станет ли она, по его мнению, еще более глубокой.

«Конечно, [интеграция] должна развиваться и в сфере научного взаимодействия, и в сфере промышленного, и в сфере экономического, и сельскохозяйственного взаимодействия, культура — это уже само собой, — заявил он. — Во-первых, нет предела для совершенствования. Во-вторых, надо четко себе представлять, чего бы мы хотели. Такое представление есть. Для меня, например, приоритетом сейчас является взаимодействие в области энергетики и транспорта. Я так себе представляю. Вполне возможно, есть и другая точка зрения, и мы готовы рассмотреть. Я думаю, она будет рассмотрена 2 апреля 2021 года на нашей торжественной конференции, посвященной развитию Союзного государства. Там все эти вопросы будут подниматься так же, как это было сделано в прошлом году».

На вопрос, должен ли, по его мнению, быть «более глубокий альянс Союзного государства в военной сфере» или углубленный диалог по этой теме в рамках ОДКБ, Рапота ответил, что «Союзное государство имеет собственные соглашения на этот счет, и ОДКБ — это лишь одна из форм взаимодействия».

«У России и Белоруссии есть свои двусторонние соглашения. У нас есть совместная военная доктрина, у нас есть региональная группировка войск, у нас проводятся тактические учения: полевые учения и штабные учения. И это совершенно двусторонний инструмент военного и оборонного сотрудничества», — заявил экс-госсекретарь Союзного государства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предложений о слиянии Беларуси и России никогда не звучало, заявил бывший государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Промышленное производство вакцины «Спутник V» запустили в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by