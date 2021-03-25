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Литва ожидает от Беларуси информацию о возможных выбросах в случае потенциальной аварии на БелАЭС

25.03.2021 17:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Государственная инспекция по безопасности ядерной энергетики Литвы (VATESI) упрекнула Беларусь в непредоставлении детальной информации о возможных выбросах радиоактивных материалов в случае потенциальной тяжелой аварии на Белорусской АЭС.

Литва ожидает от Беларуси информацию о возможных выбросах в случае потенциальной аварии на БелАЭС

В сообщении на сайте VATESI говорится, что такая информация необходима литовским властям «для более точной оценки потенциального радиологического воздействия БелАЭС на население и окружающую среду и при необходимости для пересмотра планов аварийной готовности».

Регулятор сообщил, что еще в конце 2019 года направил запрос о предоставлении необходимой информации в МЧС Беларуси, в структуру которого входит национальный ядерный регулятор — департамент по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор).

«Только год спустя, в конце 2020 года, МЧС ответил на запрос VATESI, но не предоставил информацию, необходимую для планирования готовности к чрезвычайным ситуациям», — отметили в литовском ведомстве.

Задержку с предоставлением необходимой информации в Литве расценивают как нарушение Беларусью ее обязательств в рамках Конвенции о ядерной безопасности.

VATESI в очередной раз обратилась к МЧС Беларуси с просьбой предоставить запрашиваемую информацию. О повторном запросе были поставлен в известность председатель предстоящей встречи сторон Конвенции о ядерной безопасности и МАГАТЭ», — говорится в сообщении литовской инспекции.

В VATESI напомнили, что Конвенция о ядерной безопасности обязывает присоединившиеся к ней стороны, на территории которых расположены ядерные объекты, предоставлять по запросу соседних стран всю необходимую информацию для оценки потенциального воздействия ядерных объектов на их территории.

 

 

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Государственная инспекция по безопасности ядерной энергетики Литвы (VATESI) упрекнула Беларусь в непредоставлении детальной информации о возможных выбросах...
 
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