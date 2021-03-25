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Обстановка в центре Минска: патрули, тихари, автозаки и военный вертолет

25.03.2021 17:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об обстановке в центре Минска по состоянию на 16.40 пишет телеграм-канал ЧП Беларусь

- на Якуба Коласа по 2 человека каждые 50-75 м. Перекрывают выходы из метро.

- Патруль, пересечение ул. Богдановича и Немиги. ГАИ на ТД Немига.

- За оперным театром все так же автозаки, гаи, бусы.

- В районе Академии наук очень большая концентрация милиции и ОМОН.

- 5 бусов в районе пл. Победы (от Коммунистической) + по улице передвигается ГАИ «Стрела».

- В районе БНТУ куча бусов

- На Лобанка (Запад, Сухарево) ездит синий фольксваген транспортер.

- Белый бус на метро "Каменная горка" со стороны Алми.

- Белый бус зашторенный впереди балаклавы, рядом с ул. Притыцкого 106 припаркован на стоянке.

Также над Минском заметили военный вертолёт. 



В пресс-службе Минобороны прокомментировали ситуацию так: «Сегодня в рамках контроля воздушного пространства и проверки дежурных сил ПВО осуществлялись полеты авиации над Минском. Эти полеты у нас осуществляются регулярно — это плановые мероприятия. С вводом спецтехники в город это никаким образом не связано»
 
Теги: Минск
 
 
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Об обстановке в центре Минска по состоянию на 16.40 пишет телеграм-канал ЧП Беларусь
 
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