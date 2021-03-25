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Обстановка в центре Минска: патрули, тихари, автозаки и военный вертолет
Источник материала: Партизан
- на Якуба Коласа по 2 человека каждые 50-75 м. Перекрывают выходы из метро.
- Патруль, пересечение ул. Богдановича и Немиги. ГАИ на ТД Немига.
- За оперным театром все так же автозаки, гаи, бусы.
- В районе Академии наук очень большая концентрация милиции и ОМОН.
- 5 бусов в районе пл. Победы (от Коммунистической) + по улице передвигается ГАИ «Стрела».
- В районе БНТУ куча бусов
- На Лобанка (Запад, Сухарево) ездит синий фольксваген транспортер.
- Белый бус на метро "Каменная горка" со стороны Алми.
- Белый бус зашторенный впереди балаклавы, рядом с ул. Притыцкого 106 припаркован на стоянке.
Также над Минском заметили военный вертолёт.
В пресс-службе Минобороны прокомментировали ситуацию так: «Сегодня в рамках контроля воздушного пространства и проверки дежурных сил ПВО осуществлялись полеты авиации над Минском. Эти полеты у нас осуществляются регулярно — это плановые мероприятия. С вводом спецтехники в город это никаким образом не связано»
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Об обстановке в центре Минска по состоянию на 16.40 пишет телеграм-канал ЧП Беларусь
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