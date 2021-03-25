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Гаишники задержали двух водителей в центре Минска - "подавали звуковые сигналы в нарушение установленных правил"
Источник материала: Партизан
Столичная ГАИ задержала двух водителей, сигналивших на проспекте Независимости.
"Во время движения подавали звуковые сигналы в нарушение установленных правил", сообщают в ГАИ.
Водителей и транспортные средства доставили в территориальные органы внутренних дел для "разбирательства".
Согласно обновленному властями "законодательству", сейчас водителям может грозить штраф до 20 базовых и даже лишение прав на 2 года. Кстати, с 9 августа по начало марта за подачу звукового сигнала наказали 762 водителя.
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Гаишники задержали двух водителей в центре Минска - "подавали звуковые сигналы в нарушение установленных правил"
Столичная ГАИ задержала двух водителей, сигналивших на проспекте Независимости.
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