ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гаишники задержали двух водителей в центре Минска - "подавали звуковые сигналы в нарушение установленных правил"

25.03.2021 17:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Столичная ГАИ задержала двух водителей, сигналивших на проспекте Независимости.

"Во время движения подавали звуковые сигналы в нарушение установленных правил", сообщают в ГАИ.

Водителей и транспортные средства доставили в территориальные органы внутренних дел для "разбирательства". 

Согласно обновленному властями "законодательству", сейчас водителям может грозить штраф до 20 базовых и даже лишение прав на 2 года. Кстати, с 9 августа по начало марта за подачу звукового сигнала наказали 762 водителя.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичная ГАИ задержала двух водителей, сигналивших на проспекте Независимости.
 
Новости дня
Новости разные
 
Промышленное производство вакцины «Спутник V» запустили в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by