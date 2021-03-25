"Во время движения подавали звуковые сигналы в нарушение установленных правил", сообщают в ГАИ.





Водителей и транспортные средства доставили в территориальные органы внутренних дел для "разбирательства".





Согласно обновленному властями "законодательству", сейчас водителям может грозить штраф до 20 базовых и даже лишение прав на 2 года. Кстати, с 9 августа по начало марта за подачу звукового сигнала наказали 762 водителя.