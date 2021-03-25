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Финансы поют романсы: прибыль МЗКТ за 2020 год упала в 3 раза!

25.03.2021 17:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чистая прибыль МЗКТ в 2020 году сократилась более чем в 3 раза.

Чистая прибыль ОАО "Минский завод колесных тягачей" (МЗКТ), одного из крупнейших мировых производителей колесных тягачей большой грузоподъемности, в 2020 году составила Br7,18 млн ($2,73 млн по текущему курсу) против Br22,8 млн в 2019 году, сообщается в опубликованной предприятием финотчетности.

По данным отчетности, выручка предприятия в 2020 году снизилась на 12,3% - до Br280,6 млн при уменьшении себестоимости на 7,6% - до Br256,5 млн.

Доналоговая прибыль в 2020 году составила Br10,54 млн, что в 2,8 раза меньше, чем годом ранее.

В сообщении предприятия говорится, что по итогам годового собрания акционеров 17 марта принято решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере Br19,19 на 1 акцию.

Уставный капитал АО состоит из 163,678 тыс. акций. Таким образом, на выплату дивидендов за 2020 год предприятие направило Br3,14 млн. По итогам работы за 2019 год на выплату дивидендов было направлено BR6,56 млн (за 2018 год - Br9,7 млн).

МЗКТ создан в 1991 году на базе производства колесной техники специального назначения "МАЗа" и является одним из крупнейших мировых производителей большегрузных колесных транспортных средств высокой проходимости, в том числе двойного и военного назначения. 

100% акций МЗКТ принадлежит государству. Около 85% выпускаемой на МЗКТ продукции экспортируется, основная часть продукции поставляется в Россию.

В декабре 2020 года Евросоюз ввел экономические санкции в отношении МЗКТ наряду с другими белорусскими предприятиями.
 
 
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Чистая прибыль МЗКТ в 2020 году сократилась более чем в 3 раза.
 
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