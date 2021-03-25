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Протесты "сдулись"... В Минск стягивается спецтехника: меняют даже некоторые маршруты транспорта

25.03.2021 17:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В столицу стягивают спецтехнику.

В том числе броневики, машины с прицепами, в которых перевозится колючая проволока.


Очевидцы сообщают также, что на улице Академической от БЦ «Академия» до проспекта Независимости временными знаками запрещена парковка. Дежурят несколько экипажей ГАИ.

Кроме того, был перекрыт Партизанский проспект недалеко от въезда в город. На некоторых направлениях изменены маршруты общественного транспорта. 

Очевидцы также сообщают, что в столице замечены люди в штатском, которые предположительно являются сотрудниками силовых структур.
 
 
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