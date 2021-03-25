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Союзные цели: Беларусь и Россия создадут космический спутник

25.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ученые Беларуси и России разрабатывают новый спутник. Это совместная программа ЕАЭС. У аппарата сверхвысокое разрешение – 0,35 метра, передает «МИР 24».

Эскиз проекта уже готов. Аппарат изготовят белорусские специалисты, а запуском будут заниматься коллеги из России. Среди его уникальных функций – создание 3D-модели города с небоскребами без теней. Есть также видеорежим доступный с высоты в 700 километров.

«Планируется создание группировки орбитальных аппаратов. Три аппарата будет создавать Казахстан, а два аппарата сверхвысокого разрешения будет создавать Россия и Беларусь. На этот год запланирована разработка нормативной базы по взаимодействию. Но это в рамках пяти стран», – рассказал директор предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Сергей Золотой.

Кроме того, в Союзном государстве запустили новую программу «Интеграция СГ». Она позволит создавать совместные космические технологии и оборудование.



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Эскиз проекта уже готов. Среди его уникальных функций – создание 3D-модели города с небоскребами без теней.
 
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