Audi с перебитым VIN вычислили по несоответствию комплектующих салона

Источник материала: Onliner

В Бресте мужчина обратился в МРЭО с заявлением о снятии с учета автомобиля Audi 1993 года выпуска. «При осмотре транспортного средства инспектор ГАИ заметил, что комплектующие салона не соответствуют году выпуска автомобиля, и идентификационный номер легковушки также вызвал сомнение в подлинности», — рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

Была назначена судебная экспертиза идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств, ее проводил Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз. В ходе проведения этой экспертизы была установлена дата выпуска большинства комплектующих деталей автомобиля. Она соответствует 1991 году.

— Согласно выводам судебного эксперта идентификационный номер в представленном автомобиле Audi 100 подвергался изменению путем удаления фрагмента перегородки моторного отсека, содержащего обозначение первоначального номера, с последующим ввариванием на его место фрагмента металла с ныне читаемой маркировкой, — сообщили в ГКСЭ.

По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Судебные эксперты Брестского МРО ГКСЭ напоминают, что VIN состоит из 17 знаков. Этот номер несет определенную информацию: о стране-производителе, типе кузова, модели, годе выпуска, комплектации и многом другом. Идентификационный номер наносится производителем в определенных местах. По VIN машины с помощью специальной базы данных можно определить, числится ли она в угоне, попадала ли в ДТП и многое другое.

— Нередко покупатели спешат побыстрее оформить сделку. При этом ограничиваются лишь беглой проверкой техсостояния транспортного средства на месте. А позже узнают, что автомобиль числится в угоне или вовсе собран из нескольких транспортных средств. Чтобы не попасть в одну из таких ситуаций, следует узнать максимальную информацию об автомобиле, а в случае малейшего сомнения можно обратиться к судебным экспертам ГКСЭ, — отметили в комитете.

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