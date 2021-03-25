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Заявку на работу Стива Джобса продали за $222 400
Источник материала: Onliner
На аукционе в Лондоне за $222 400
Эту заявку Джобс заполнил после того, как решил уйти из Рид-колледжа (штат Орегон, США). До работы Джобса в Atari остается еще год. Там же, в Atari, он познакомится со Стивом Возняком, что навсегда изменит жизнь обоих изобретателей.
Джобс в заявке отметил, что владеет компьютерами и калькуляторами. Среди интересов он указал инженерный дизайн и электронику.
Документ уже выставляли на аукцион: в 2018 году его продали за $175 тысяч. Как видно, инвестиция оказалась выгодной.
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