Заявку на работу Стива Джобса продали за $222 400

Источник материала: Onliner

На аукционе в Лондоне за $222 400 ушел с молотка документ за 1973 год, заполненный Стивом Джобсом. Будущий основатель Apple искал работу и оставил свои данные в анкете.

Эту заявку Джобс заполнил после того, как решил уйти из Рид-колледжа (штат Орегон, США). До работы Джобса в Atari остается еще год. Там же, в Atari, он познакомится со Стивом Возняком, что навсегда изменит жизнь обоих изобретателей.





Джобс в заявке отметил, что владеет компьютерами и калькуляторами. Среди интересов он указал инженерный дизайн и электронику.

Документ уже выставляли на аукцион: в 2018 году его продали за $175 тысяч. Как видно, инвестиция оказалась выгодной.