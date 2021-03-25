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В Гомеле студент разместил в интернете данные о служебных автомобилях ГАИ

25.03.2021 17:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сотрудники управления по Гомельской области ГУСБ МВД Республики Беларусь продолжают выявлять граждан, которые размещают данные о сотрудниках органов внутренних дел в интернете. Пресс-служба МВД сообщила о новом инциденте. 

«17 марта текущего года в телеграм-канале „Авто Гомель: ДТП, ГАИ, пробки“ неизвестный разместил данные о служебных автомобилях Госавтоинспекции области. В посте перечислялись марки автомашин, бортовые номера и регистрационные знаки. Подписчик предпринял все меры для того, чтобы остаться анонимным. Впрочем, оперативники управления собственной безопасности без особого труда нашли „любителя“ милицейской техники», — говорится в сообщении ведомства.

Неизвестным оказался 22-летний, ранее не судимый студент из Гомеля. Его действиям сейчас дается правовая оценка.

Отметим, что номерные знаки транспортных средств не являются ни персональными данными, ни собственностью автовладельцев (физлиц или организаций). Фактически, они выдаются в аренду на время пользования.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сотрудники управления по Гомельской области ГУСБ МВД Республики Беларусь продолжают выявлять граждан, которые размещают данные о сотрудниках органов внутренних...
 
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