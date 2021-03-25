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Адвокат Лаевский: Адвокатуре в Беларуси грозят сталинские порядки

25.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Адвокат Дмитрий Лаевский, защищающий Виктора Бабарико и Максима Знака, рассказал о перспективах независимой адвокатуры в Беларуси.

Белорусские адвокаты, которые берутся за громкие политические дела и активно комментируют их в СМИ, подвергаются репрессиям со стороны властей Беларуси. За последние месяцы Министерство юстиции РБ лишило лицензии более десятка адвокатов, которые оказывали юридическую помощь обвиняемым по политическим делам.

24 марта стало известно, что адвоката экс-претендента в президенты Беларуси Виктора Бабарико и юриста Максима Знака Дмитрия Лаевского вызывали на Совет коллегии адвокатов, по результатам которого в отношении него возбуждено дисциплинарное производство.

Адвокат Лаевский: Адвокатуре в Беларуси грозят сталинские порядки

В интервью DW он ответил на вопрос о будущем адвокатуры в Беларуси:

– Не так давно, в сталинские времена адвокатура формально тоже существовала. И даже не формально, а были люди, которые находили в себе силы делать свою работу и возражать. Правда, некоторые из них потом меняли профессию, покидали страну или подвергались гонениями.

Сейчас мы тоже можем оказаться в ситуации, когда адвокатура будет существовать как в сталинские времена. В совокупности с тем, что мы наблюдаем в судебной системе, это приведет к тому, что люди не будут видеть правовых методов защиты.

А адвокаты будут бояться, заниматься самоцензурой. Довольно печальная история.

Адвокат Зикрацкий не прошел аттестацию: «Еще какое-то время поработаю, пока у меня официально не заберут лицензию»

 
 
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Адвокаты, которые берутся за громкие политические дела и активно комментируют их в СМИ, подвергаются репрессиям.
 
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