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Вардомацкий: На вопрос о красно-зеленом флаге молодежь ответит, что это флаг на автозаке

25.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Бело-красно-белая символика не только напоминает людям об исторических событиях, она становится символом выражения ими своей политической позиции, заявил DW доктор социологии, руководитель Белорусской аналитической мастерской (BAW) в Варшаве Андрей Вардомацкий.

Иными словами, поясняет социолог, на смену культурно-историческому наполнению приходит идентификационно-политическое.

Вардомацкий также отметил, что у многих белорусов формируется эмоциональная связь и с другой символикой – государственной:

– Если спросить сейчас у представителя более молодого поколения, что для него означает красно-зеленый флаг, то он ответит, что это флаг на автозаке.

Вардомацкий: На вопрос о красно-зеленом флаге молодежь ответит, что это флаг на автозаке

Красно-зеленый флаг на водомете, Минск, 25 марта 2021-го

Что же касается восприятия белорусами Дня Воли, то оно, по словам Вардомацкого, тоже меняется. Несмотря на запреты властей, оппозиции все же удавалось организовывать в этот день митинги и собрания, и именно с этими событиями стало ассоциироваться 25 марта в общественном сознании.

– Сегодня речь идет не только о связи события 25 марта 1918 года с исторической памятью. Происходит формирование эмоционально-гражданского линка с тем, как в последние десятилетия отмечался День Воли. То есть, сами празднования сформировали содержательно-эмоциональное отношение к этой дате, – сказал ученый.

 
Теги: Минск
 
 
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