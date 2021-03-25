В Осиповичах задержали пьяного мотоциклиста без шлема

Источник материала: Tut.by

Жители Осиповичей сообщили милиции, что во дворе одного из домов на улице Черняховского ездит мотоциклист без шлема. Когда инспекторы приехали в нужный район, им навстречу из двора выехал мотоцикл «ЗиД». Что было дальше, рассказали в УВД.

Водитель остановился по требованию. Инспекторам показалось, что он нетрезв — оказалось, это действительно так: мужчина и сам не отрицал, что выпил бокал пива, и освидетельствование его показало 0,8 промилле алкоголя.

Мотоцикл отвезли на штрафстоянку.

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