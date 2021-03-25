ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Осиповичах задержали пьяного мотоциклиста без шлема

25.03.2021 17:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жители Осиповичей сообщили милиции, что во дворе одного из домов на улице Черняховского ездит мотоциклист без шлема. Когда инспекторы приехали в нужный район, им навстречу из двора выехал мотоцикл «ЗиД». Что было дальше, рассказали в УВД.

Водитель остановился по требованию. Инспекторам показалось, что он нетрезв — оказалось, это действительно так: мужчина и сам не отрицал, что выпил бокал пива, и освидетельствование его показало 0,8 промилле алкоголя.

Мотоцикл отвезли на штрафстоянку.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекторам показалось, что он нетрезв - оказалось, это действительно так.
 
Новости дня
Новости разные
 
Евросоюз: происходит дальнейшая эскалация репрессий против белорусского народа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by