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В Осиповичах задержали пьяного мотоциклиста без шлема
Источник материала: Tut.by
Жители Осиповичей сообщили милиции, что во дворе одного из домов на улице Черняховского ездит мотоциклист без шлема. Когда инспекторы приехали в нужный район, им навстречу из двора выехал мотоцикл «ЗиД». Что было дальше,
Водитель остановился по требованию. Инспекторам показалось, что он нетрезв — оказалось, это действительно так: мужчина и сам не отрицал, что выпил бокал пива, и освидетельствование его показало 0,8 промилле алкоголя.
Мотоцикл отвезли на штрафстоянку.
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Инспекторам показалось, что он нетрезв - оказалось, это действительно так.
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