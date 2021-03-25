Посмотрите, как Хижинкова, Гурков и другие поздравили белорусов с Днем Воли

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Беларуси, пусть и неофициально, отмечается День Воли. Многие известные люди из мира спорта поздравили белорусов с этим праздником. Мы собрали самое интересное.

— Усё, што ў нас ёсць, — гэта імкненне да праўды i справядлівасці. З Днём Волі, беларусы, — написала на своей странице в инстаграме Ольга Хижинкова.

В прошлом теннисистка Ольга Барабанщикова опубликовала снимок в бело-красной одежде и оставила следующее поздравление:

— Са святам, дарагія мае!

— Жыве Беларусь! — лаконично написала гимнастка Мелита Станюта и разместила следующую иллюстрацию.

Многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Виталий Гурков накануне Дня Воли опубликовал у себя на странице личную историю про БЧБ-флаг, который он выставил на благотворительный аукцион.

— Бело-красно-белый флаг ручной работы мне подарили поклонники на одном из концертов Brutto. Я хранил его для особого случая. И однажды мне предложили выйти на бой в одной профессиональной лиге. Турнир должен был состояться в Китае через две недели. Я был, честно говоря, в плохой форме, но согласился. Позже выяснилось, что мой соперник в этой лиге фаворит, не знающий поражений. Времени на подготовку было мало, но я решил боксировать. Одержал победу!

Это был первый за 20 лет случай, когда действующий белорусский топ-спортсмен публично поднял бело-красно-белый флаг во время соревнований. Все средства от продажи лота будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, — написал Гурков.

Баскетболистка Екатерина Снытина поздравили всех с праздником, назвав Беларусь «краiнай мары i краiнай надзеi», а также разместила ироничное видео, посвященное бело-красно-белой пастиле и предупредила подписчиков: «Обещаю, вы залипнете! Ашчушчэнія — неверагодныя!».

Следом Снытина поделилась песней, в которой есть такие строчки: «Я белорус. Я не сдаюсь, я белорус, я не боюсь, вместе меняем мы минус на плюс».