В Гродно полностью открылся ТРЦ Triniti. Какие магазины и точки общепита там появились?

Источник материала: Tut.by

В гродненском торгово-развлекательном центре Triniti открылись первый в регионе магазин датской компании Jysk, строительный супермаркет Mile, а также торговые точки разных брендов: Colins, Bershka, Zarina, Befree, Asconа, Milavitsa, Marko, «Эконика», «Беларускi лён», OZ, «Офистон». А еще заработала часть фудкорта.





25 марта в Triniti открыли вторую очередь — и сейчас один крупнейших торгово-развлекательных комплексов работает полностью.

Торжественного открытия не было, магазины и точки общепита начали работать в обычном режиме.

Например, открылись строительный гипермаркет Mile и большой магазин Jysk, где помимо традиционных полок с товарами разместились и выставочные «комнаты» с готовыми дизайнерскими решениями.

Также уже работает большой парк виртуальной реальности TELEPORT, фудкорт, салон красоты и кинотеатр MOOON сети Silver Screen.





Свои торговые точки открыли Colins, Bershka, Zarina, Befree, Asconа, Milavitsa, Marko, «Эконика», «Беларускi лён», OZ, «Офистон» и другие.

На днях откроется магазин сети Street Cult. Здесь можно будет не только купить спортивную обувь известных марок, но и раскрасить ее по индивидуальному дизайну прямо на месте. Художник, который будет работать в магазине, поможет.









Фудкорт открылся не полностью. Сейчас там работают KFC, Burger King, Mc Doner и пиццерия сети «Додо Пицца».

В ближайшее время откроются новые рестораны. Например, «Лiтвiны» и «Терра», а также «Хинкальня».





10 апреля откроются магазины Reserved, Sinsay, House, Cropp, Mohito и Sinsay.