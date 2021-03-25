|
В Гродно полностью открылся ТРЦ Triniti. Какие магазины и точки общепита там появились?
Источник материала: Tut.by
В гродненском торгово-развлекательном центре Triniti открылись первый в регионе магазин датской компании Jysk, строительный супермаркет Mile, а также торговые точки разных брендов: Colins, Bershka, Zarina, Befree, Asconа, Milavitsa, Marko, «Эконика», «Беларускi лён», OZ, «Офистон». А еще заработала часть фудкорта.
25 марта в Triniti открыли вторую очередь — и сейчас один крупнейших торгово-развлекательных комплексов работает полностью.
Торжественного открытия не было, магазины и точки общепита начали работать в обычном режиме.
Например, открылись строительный гипермаркет Mile и большой магазин Jysk, где помимо традиционных полок с товарами разместились и выставочные «комнаты» с готовыми дизайнерскими решениями.
Также уже работает большой парк виртуальной реальности TELEPORT, фудкорт, салон красоты и кинотеатр MOOON сети Silver Screen.
Свои торговые точки открыли Colins, Bershka, Zarina, Befree, Asconа, Milavitsa, Marko, «Эконика», «Беларускi лён», OZ, «Офистон» и другие.
На днях откроется магазин сети Street Cult. Здесь можно будет не только купить спортивную обувь известных марок, но и раскрасить ее по индивидуальному дизайну прямо на месте. Художник, который будет работать в магазине, поможет.
Фудкорт открылся не полностью. Сейчас там работают KFC, Burger King, Mc Doner и пиццерия сети «Додо Пицца».
В ближайшее время откроются новые рестораны. Например, «Лiтвiны» и «Терра», а также «Хинкальня».
10 апреля откроются магазины Reserved, Sinsay, House, Cropp, Mohito и Sinsay.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, кстати, заработала часть фудкорта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)