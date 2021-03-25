Евросоюз: происходит дальнейшая эскалация репрессий против белорусского народа

«Мы являемся свидетелями дальнейшей эскалации репрессий против белорусского народа, включая организованные кампании преследования правозащитников, журналистов и гражданского общества», — говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.



Жозеп Боррель. Фото: gosnovosti.com.

Как передает БелаПАН , Боррель подчеркнул, что последней целью этих репрессий стал неофициальный Союз поляков Беларуси (СПБ). «23 марта Анжелика Борис, вновь избранный председатель СПБ, была арестована на 15 суток. 25 марта был задержан журналист, член правления СПБ Анджей Почобут. В офисах Союза поляков Беларуси по всей стране прошли обыски. Против руководства Союза поляков Беларуси возбуждено новое уголовное дело, которое может повлечь за собой наказание до нескольких лет лишения свободы, — отметил Боррель. — Евросоюз ожидает, что Беларусь будет соблюдать свои международные обязательства по уважению прав человека и основных свобод. Мы призываем Беларусь немедленно и безоговорочно освободить Анжелику Борис и Анджея Почобута, а также всех политических заключенных, находящихся в настоящее время под стражей».

Евросоюз, по словам Борреля, «по-прежнему убежден в том, что всеобъемлющий национальный диалог имеет решающее значение для урегулирования ситуации в Беларуси». «ЕС по-прежнему готов оказать поддержку и призывает белорусские власти использовать все предлагаемые возможности, включая содействие со стороны ОБСЕ», — добавил верховный представитель Евросоюза.

Анжелика Борис была задержана 23 марта в Гродно, на следующий день суд арестовал ее на 15 суток за организацию 7 марта традиционного праздника ремесел «Гродненские Казюки — 2021». После ареста СПБ заявил, что «преследование Анжелики Борис за реализацию уставных задач СПБ, а именно сохранение польских традиций и культуры среди польского меньшинства», является «актом запугивания всего польского меньшинства в Беларуси».

Вскоре после задержания Борис МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси и выразил протест в связи с ситуацией. Позже министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что задержание и решение суда в отношении Анжелики Борис недопустимы и противоречат международным стандартам. Глава польской дипломатии сообщил, что 24 марта поднял этот вопрос на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, а также на переговорах с Жозепом Боррелем и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Утром 25 марта прошел трехчасовой обыск в квартире Анджея Почобута. Изъяты два ноутбука, жесткие диски, семь старых телефонов, польскоязычная литература, бейджи с конференций, все документы на польском языке, включая документы дочери, и награды польского конкурса GrandPress. По словам супруги журналиста, обыск проводился в рамках уголовного дела «за разжигание вражды» (ст. 130 УК). Почобута после обыска увезли.

25 марта Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Анжелики Борис и «иных лиц» дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

«Указанные граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза, с 2018 года по настоящее время на территории города Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества. Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорится в сообщении прокуратуры.

До 2005 года в Беларуси существовал один Союз поляков. После его раскола в стране действуют два союза — официальный, зарегистрированный Министерством юстиции, и неофициальный, который поддерживают польские власти. Анжелика Борис возглавила неофициальный СПБ сразу после раскола (до 2010 года и с 2016-го).