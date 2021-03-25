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Евросоюз: происходит дальнейшая эскалация репрессий против белорусского народа
Источник материала: Навiны
«Мы являемся свидетелями дальнейшей эскалации репрессий против белорусского народа, включая организованные кампании преследования правозащитников, журналистов и гражданского общества», — говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
Как передает
Евросоюз, по словам Борреля, «по-прежнему убежден в том, что всеобъемлющий национальный диалог имеет решающее значение для урегулирования ситуации в Беларуси». «ЕС по-прежнему готов оказать поддержку и призывает белорусские власти использовать все предлагаемые возможности, включая содействие со стороны ОБСЕ», — добавил верховный представитель Евросоюза.
Анжелика Борис была задержана 23 марта в Гродно, на следующий день суд арестовал ее на 15 суток за организацию 7 марта традиционного праздника ремесел «Гродненские Казюки — 2021». После ареста СПБ заявил, что «преследование Анжелики Борис за реализацию уставных задач СПБ, а именно сохранение польских традиций и культуры среди польского меньшинства», является «актом запугивания всего польского меньшинства в Беларуси».
Вскоре после задержания Борис МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси и выразил протест в связи с ситуацией. Позже министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что задержание и решение суда в отношении Анжелики Борис недопустимы и противоречат международным стандартам. Глава польской дипломатии сообщил, что 24 марта поднял этот вопрос на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, а также на переговорах с Жозепом Боррелем и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.
Утром 25 марта прошел трехчасовой обыск в квартире Анджея Почобута. Изъяты два ноутбука, жесткие диски, семь старых телефонов, польскоязычная литература, бейджи с конференций, все документы на польском языке, включая документы дочери, и награды польского конкурса GrandPress. По словам супруги журналиста, обыск проводился в рамках уголовного дела «за разжигание вражды» (ст. 130 УК). Почобута после обыска увезли.
25 марта Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Анжелики Борис и «иных лиц» дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).
«Указанные граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза, с 2018 года по настоящее время на территории города Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества. Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорится в сообщении прокуратуры.
До 2005 года в Беларуси существовал один Союз поляков. После его раскола в стране действуют два союза — официальный, зарегистрированный Министерством юстиции, и неофициальный, который поддерживают польские власти. Анжелика Борис возглавила неофициальный СПБ сразу после раскола (до 2010 года и с 2016-го).
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«Мы являемся свидетелями дальнейшей эскалации репрессий против белорусского народа, включая организованные кампании преследования правозащитников, журналистов...
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