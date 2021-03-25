В Бресте задержаны журналисты Алесь Левчук и Милана Харитонова

В Бресте днем 25 марта задержаны журналисты Алесь Левчук и Милана Харитонова.



Алесь Левчук и Милана Харитонова. Фото: Еврорадио.

Как передает БелаПАН , Харитонова успела сообщить в «Фейсбуке», что это произошло, когда они с супругом вышли в магазин, обоих везут в ОВД Московского района, обвиняют в работе без аккредитации.

Левчук и Харитонова являются внештатными сотрудниками информационной компании БелаПАН и имеют редакционные удостоверения.