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В Бресте задержаны журналисты Алесь Левчук и Милана Харитонова

25.03.2021 17:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Бресте днем 25 марта задержаны журналисты Алесь Левчук и Милана Харитонова.

 

В Бресте задержаны журналисты Алесь Левчук и Милана Харитонова
Алесь Левчук и Милана Харитонова. Фото: Еврорадио.

 

Как передает БелаПАН, Харитонова успела сообщить в «Фейсбуке», что это произошло, когда они с супругом вышли в магазин, обоих везут в ОВД Московского района, обвиняют в работе без аккредитации.

Левчук и Харитонова являются внештатными сотрудниками информационной компании БелаПАН и имеют редакционные удостоверения.

 
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В Бресте днем 25 марта задержаны журналисты Алесь Левчук и Милана Харитонова.  
 
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