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В Бресте задержаны журналисты Алесь Левчук и Милана Харитонова
Источник материала: Навiны
В Бресте днем 25 марта задержаны журналисты Алесь Левчук и Милана Харитонова.
Как передает
Левчук и Харитонова являются внештатными сотрудниками информационной компании БелаПАН и имеют редакционные удостоверения.
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В Бресте днем 25 марта задержаны журналисты Алесь Левчук и Милана Харитонова.
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