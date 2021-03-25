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Дмитрий Пиневич / Из архива БЕЛТА

«Токсичная обстановка, которую вы создаете, ложь, беспринципность и показуха привели к коллапсу системы здравоохранения», — говорят медики министру.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медики, уехавшие за границу, записали видеообращение к министру здравоохранения Они очень критично оценивают деятельность Дмитрия Пиневича.

был назначен министром здравоохранения в ноябре 2020 года. До этого он был первым заместителем министра и какое-то время исполнял обязанности руководителя Министерства (после назначения в августе 2020-гопредседателем Гродненского облисполкома).