ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медики, уехавшие за границу, записали видеообращение к министру здравоохранения

25.03.2021 17:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Медики, уехавшие за границу, записали видеообращение к министру здравоохранения
Дмитрий Пиневич / Из архива БЕЛТА
Белорусские медики, вынужденные уехать за границу, записали видеообращение к министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу. Они очень критично оценивают его деятельность.

Дмитрий Пиневич был назначен министром здравоохранения в ноябре 2020 года. До этого он был первым заместителем министра и какое-то время исполнял обязанности руководителя Министерства (после назначения в августе 2020-го Владимира Караника председателем Гродненского облисполкома).

«Токсичная обстановка, которую вы создаете, ложь, беспринципность и показуха привели к коллапсу системы здравоохранения», — говорят медики министру.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они очень критично оценивают деятельность Дмитрия Пиневича.
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство засекретило постановление «О социально-экономическом развитии РБ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by