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Медики, уехавшие за границу, записали видеообращение к министру здравоохранения
Источник материала: UDF
Дмитрий Пиневич / Из архива БЕЛТА
Дмитрий Пиневич был назначен министром здравоохранения в ноябре 2020 года. До этого он был первым заместителем министра и какое-то время исполнял обязанности руководителя Министерства (после назначения в августе 2020-го Владимира Караника председателем Гродненского облисполкома).
«Токсичная обстановка, которую вы создаете, ложь, беспринципность и показуха привели к коллапсу системы здравоохранения», — говорят медики министру.
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Они очень критично оценивают деятельность Дмитрия Пиневича.
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