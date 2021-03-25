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На постановление поставили гриф «для служебного пользования» / Иллюстративное фото pixabay.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство засекретило постановление «О социально-экономическом развитии РБ» Почему его засекретили, неизвестно.

Как следует из документов Министерства экономики, на постановление поставили гриф «для служебного пользования»,TUT.by.В прошлые годы подобные решения были в свободном доступе. Нынешний правительственный документ появился в феврале. Почему его засекретили, неизвестно.В документе 2020 года был «перечень с напряженной ситуацией на рынке труда». Не этот ли пункт насторожил чиновников?