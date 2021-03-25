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Правительство засекретило постановление «О социально-экономическом развитии РБ»
Источник материала: UDF
На постановление поставили гриф «для служебного пользования» / Иллюстративное фото pixabay.com
Как следует из документов Министерства экономики, на постановление поставили гриф «для служебного пользования»,
В прошлые годы подобные решения были в свободном доступе. Нынешний правительственный документ появился в феврале. Почему его засекретили, неизвестно.
В документе 2020 года был «перечень с напряженной ситуацией на рынке труда». Не этот ли пункт насторожил чиновников?
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Почему его засекретили, неизвестно.
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