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Правительство засекретило постановление «О социально-экономическом развитии РБ»

25.03.2021 17:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Правительство засекретило постановление «О социально-экономическом развитии РБ»
На постановление поставили гриф «для служебного пользования» / Иллюстративное фото pixabay.com
Правительство засекретило постановление «О социально-экономическом развитии Республики Беларусь на 2021 год».

Как следует из документов Министерства экономики, на постановление поставили гриф «для служебного пользования», пишет TUT.by.

В прошлые годы подобные решения были в свободном доступе. Нынешний правительственный документ появился в феврале. Почему его засекретили, неизвестно.

В документе 2020 года был «перечень с напряженной ситуацией на рынке труда». Не этот ли пункт насторожил чиновников?
 
 
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