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Спецслужбы Украины проводят обыски в офисах движения «кума Путина»

25.03.2021 17:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Спецслужбы Украины проводят обыски в офисах движения «кума Путина»
Виктор Медведчук и Владимир Путин во время встречи в Ново-Огарево, 2020 год. Фото: Алексей Дружинин / ТАСС / Forum
Следственные действия проходят в Киеве и в Днепре, сообщает «Интерфакс».

По словам источника агентства, центральный офис движения «Украинский выбор — право народа» координировал действия крымских ячеек, которые активно пропагандировали вхождение полуострова в состав России.

Ранее власти Украины ввели санкции в отношении трех телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком.

Украинский политик не скрывает своих тесных отношений с Владимиром Путиным, который, по его словам, крестил его дочь.
 
 
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Ранее власти Украины ввели санкции в отношении трех телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком.
 
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