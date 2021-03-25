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Спецслужбы Украины проводят обыски в офисах движения «кума Путина»
Источник материала: UDF
Виктор Медведчук и Владимир Путин во время встречи в Ново-Огарево, 2020 год. Фото: Алексей Дружинин / ТАСС / Forum
По словам источника агентства, центральный офис движения «Украинский выбор — право народа» координировал действия крымских ячеек, которые активно пропагандировали вхождение полуострова в состав России.
Ранее власти Украины ввели санкции в отношении трех телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком.
Украинский политик не скрывает своих тесных отношений с Владимиром Путиным, который, по его словам, крестил его дочь.
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Ранее власти Украины ввели санкции в отношении трех телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком.
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