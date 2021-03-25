Спецслужбы Украины проводят обыски в офисах движения «кума Путина»

Источник материала: UDF



Виктор Медведчук и Владимир Путин во время встречи в Ново-Огарево, 2020 год. Фото: Алексей Дружинин / ТАСС / Forum

«Интерфакс»

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