В Минске 25 марта уже задержаны не менее 17 человек

Источник материала: АФН

Силовики сегодня, 25 марта, в день 103-й годовщины БНР, задержали в Минске не менее 17 человек за участие в мероприятиях протестного характера.

Такие данные публикует телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных»

Между на тем, после дневного затишья, вызванного рабочим днем, беларусы начинают выходить на улицы, чтобы отпраздновать День воли, свидетельствуют публикации в социальных сетях.