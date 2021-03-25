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В Минске 25 марта уже задержаны не менее 17 человек
Источник материала: АФН
Силовики сегодня, 25 марта, в день 103-й годовщины БНР, задержали в Минске не менее 17 человек за участие в мероприятиях протестного характера.
Такие данные публикует телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных»
Между на тем, после дневного затишья, вызванного рабочим днем, беларусы начинают выходить на улицы, чтобы отпраздновать День воли, свидетельствуют публикации в социальных сетях.
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Силовики сегодня, 25 марта, в день 103-й годовщины БНР, задержали в Минске не менее 17 человек за участие в мероприятиях протестного характера.
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