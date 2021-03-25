Рапота: Вопрос о слиянии РФ и Беларуси никто не поднимал

Источник материала: АФН

Бывший госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота утверждает, что в рамках интеграции двух стран вопрос о слиянии не поднимался.

«А кто о слиянии-то ставит вопрос? Я такой категории не слышу, не вижу и не знаю. Надуманная вещь, понимаете… По крайней мере, такой задачи не ставится. Если бы стояла, то мы бы уже работали над этим. Вот вы сами говорите: "слухи ходят". А чего мы будем слухи обсуждать?», - заявил Рапота в интервью ТАСС.

«… ни в мой адрес, ни в адрес наших структур никогда … предложений по слиянию не звучало. Если бы были эти предложения, они были бы сформированы на достаточно авторитетном уровне, и мы бы над этим работали», - подчеркнул Рапота.

Он весьма любопытно ответил на вопрос «Является ли Запад угрозой Союзному государству?».

«Если Союзное государство сильно, то никакая угроза не страшна. Если взаимодействие мощное, отношения, экономика, инфраструктура транспортная и энергетическая развиваются. Понимаете, я сколько живу, столько и слышу об угрозе Запада. Могу уже на основании собственного опыта сказать, что это такая константа. Но она может либо нанести ущерб, либо нет — все зависит от внутренней сопротивляемости тех, кому эта угроза опасна», - сказал Рапота.