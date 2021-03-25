ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рапота: Вопрос о слиянии РФ и Беларуси никто не поднимал

25.03.2021 17:51 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Бывший госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота утверждает, что в рамках интеграции двух стран вопрос о слиянии не поднимался.

«А кто о слиянии-то ставит вопрос? Я такой категории не слышу, не вижу и не знаю. Надуманная вещь, понимаете… По крайней мере, такой задачи не ставится. Если бы стояла, то мы бы уже работали над этим. Вот вы сами говорите: "слухи ходят". А чего мы будем слухи обсуждать?», - заявил Рапота в интервью ТАСС.

«… ни в мой адрес, ни в адрес наших структур никогда … предложений по слиянию не звучало. Если бы были эти предложения, они были бы сформированы на достаточно авторитетном уровне, и мы бы над этим работали», - подчеркнул Рапота.

Он весьма любопытно ответил на вопрос «Является ли Запад угрозой Союзному государству?».

«Если Союзное государство сильно, то никакая угроза не страшна. Если взаимодействие мощное, отношения, экономика, инфраструктура транспортная и энергетическая развиваются. Понимаете, я сколько живу, столько и слышу об угрозе Запада. Могу уже на основании собственного опыта сказать, что это такая константа. Но она может либо нанести ущерб, либо нет — все зависит от внутренней сопротивляемости тех, кому эта угроза опасна», - сказал Рапота.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота утверждает, что в рамках интеграции двух стран вопрос о слиянии не поднимался.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сэрвіс «Родная мова» ад МТС: вывучаем беларускую мову разам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by