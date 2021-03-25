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Беларуский сюр: как "победители" защищаются от "побежденных"
Источник материала: Партизан
С утра в Минск свозят военную технику и автозаки, улицы патрулирует милиция и "люди в штатском" - так режим готовится защищаться от народа.
Военные на Площади Государственного флага
С утра 25 марта в Минск начинают массово свозить военную технику и автозаки
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С утра в Минск свозят военную технику и автозаки, улицы патрулирует милиция и "люди в штатском" - так режим готовится защищаться от народа.
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