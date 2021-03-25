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Беларуский сюр: как "победители" защищаются от "побежденных"

25.03.2021 17:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С утра в Минск свозят военную технику и автозаки, улицы патрулирует милиция и "люди в штатском" - так режим готовится защищаться от народа.

Беларуский сюр: как "победители" защищаются от "побежденных"
Военные на Площади Государственного флага
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С утра 25 марта в Минск начинают массово свозить военную технику и автозаки

Фоторепортаж радио Свабода
 
Теги: Минск
 
 
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С утра в Минск свозят военную технику и автозаки, улицы патрулирует милиция и "люди в штатском" - так режим готовится защищаться от народа.
 
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