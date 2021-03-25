Поляки снова перехватили нелегальные белорусские сигареты. Контрабанду оценили в $2 миллиона

Источник материала: Onliner

В Польше снова задержали крупную партию белорусских сигарет. Контрабанду вез 59-летний гражданин Литвы. В его грузовике вместо деревянных ящиков обнаружили 520 тыс. пачек сигарет, их ориентировочная стоимость — $2 млн. Подробности перехвата приводит Подляский отдел Пограничной службы Польши.

Офицеры погранотряда выбрали на дороге в Белостокском повете грузовик для детального осмотра. При проверке выяснилось, что в прицепе крупная партия белорусских сигарет.

В случае продажи нелегальных товаров бюджет Польши потерял бы $3,2 млн.





Начато расследование, водитель задержан на три месяца. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В феврале поляки пресекли самую крупную попытку контрабанды. Тогда через границу пытались перевезти 1,8 млн пачек сигарет на $7,4 млн.