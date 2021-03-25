|
Поляки снова перехватили нелегальные белорусские сигареты. Контрабанду оценили в $2 миллиона
Источник материала: Onliner
В Польше снова задержали крупную партию белорусских сигарет. Контрабанду вез 59-летний гражданин Литвы. В его грузовике вместо деревянных ящиков обнаружили 520 тыс. пачек сигарет, их ориентировочная стоимость — $2 млн. Подробности перехвата
Офицеры погранотряда выбрали на дороге в Белостокском повете грузовик для детального осмотра. При проверке выяснилось, что в прицепе крупная партия белорусских сигарет.
В случае продажи нелегальных товаров бюджет Польши потерял бы $3,2 млн.
Начато расследование, водитель задержан на три месяца. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
В феврале поляки
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Польше снова задержали крупную партию белорусских сигарет. Контрабанду вез 59-летний гражданин Литвы. В его грузовике вместо деревянных ящиков обнаружили 520 тыс....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)