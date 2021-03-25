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Qualcomm представила чип Snapdragon 780G для «середнячков»
Источник материала: Onliner
Qualcomm
Процессор Kryo 670 стал производительнее на 40%, частота равняется 2,4 ГГц. Графическими вычислениями занимается Adreno 642 с поддержкой HDR10 и разрешения 1080p+ при частоте обновления экрана 144 Гц. Также Snapdragon 780G поддерживает оперативную память стандарта LPDDR4 (частота вплоть до 2,1 ГГц) объемом до 16 ГБ.
Чип умеет записывать видео с трех камер одновременно.
Первые смартфоны со Snapdragon 780G должны появиться в ближайшие три месяца.
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