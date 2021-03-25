ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Qualcomm представила чип Snapdragon 780G для «середнячков»

25.03.2021 18:05 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Qualcomm рассекретила чип Snapdragon 780G, который предназначен для смартфонов среднего ценового сегмента. Новинка выделяется техпроцессом 5 нм, что пока еще редко встречается в этом классе устройств. Snapdragon 780G называют упрощенной версией флагманского Snapdragon 888.

Процессор Kryo 670 стал производительнее на 40%, частота равняется 2,4 ГГц. Графическими вычислениями занимается Adreno 642 с поддержкой HDR10 и разрешения 1080p+ при частоте обновления экрана 144 Гц. Также Snapdragon 780G поддерживает оперативную память стандарта LPDDR4 (частота вплоть до 2,1 ГГц) объемом до 16 ГБ.

Чип умеет записывать видео с трех камер одновременно.

Первые смартфоны со Snapdragon 780G должны появиться в ближайшие три месяца.

Ваша любимая музыка всегда с вами — беспроводные колонки в Каталоге


Беспроводная колонка JBL Charge 4 (красный)
40 отзывов
30 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth 4.2, AUX
307 р.
26 предложений
Беспроводная колонка SVEN PS-115 (черный)
15 отзывов
10 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth, AUX, FM, USB-flash, картридер
48,50 р.
11 предложений
Сравнить эти товары →
Еще больше моделей Bluetooth-колонок

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Qualcomm рассекретила чип Snapdragon 780G, который предназначен для смартфонов среднего ценового сегмента. Новинка выделяется техпроцессом 5 нм, что пока еще редко...
 
Новости дня
Новости разные
 
Медики, уехавшие за границу, записали видеообращение к министру здравоохранения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by