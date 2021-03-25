Qualcomm представила чип Snapdragon 780G для «середнячков»

Источник материала: Onliner

Qualcomm рассекретила чип Snapdragon 780G, который предназначен для смартфонов среднего ценового сегмента. Новинка выделяется техпроцессом 5 нм, что пока еще редко встречается в этом классе устройств. Snapdragon 780G называют упрощенной версией флагманского Snapdragon 888.

Процессор Kryo 670 стал производительнее на 40%, частота равняется 2,4 ГГц. Графическими вычислениями занимается Adreno 642 с поддержкой HDR10 и разрешения 1080p+ при частоте обновления экрана 144 Гц. Также Snapdragon 780G поддерживает оперативную память стандарта LPDDR4 (частота вплоть до 2,1 ГГц) объемом до 16 ГБ.

Чип умеет записывать видео с трех камер одновременно.

Первые смартфоны со Snapdragon 780G должны появиться в ближайшие три месяца.